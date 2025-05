Mirel Rădoi a anunţat plecarea lui Alexandru Mitriţă de la Craiova: "Va lăsa un gol imens" - Antena Sport

M-aș bucura pentru el dacă ar pleca. Are nevoie de o schimbare. A fost un sezon greu pentru el, cu multă presiune, iar noi n-am reușit să-l eliberăm de asta. Îl înțeleg perfect”, a spus Rădoi, la finalul meciului, citat de digisport.ro.

Alexandru Mitriţă va pleca de la Universitatea Craiova ! Anunţul a fost făcut de Mirel Rădoi, după 2-1 cu Dinamo. Atacantul de 39 de ani cotat l 4 milioane de euro are contract cu oltenii până în 2028, dar forţează un transfer încă din această vară.

Alexandru Mitriţă a vorbit despre plecarea de la Universitatea Craiova

Alex Mitriţă a declarat că aşteaptă să plece în vacanţă, după care va lua o decizie în privinţa viitorului său. Cu toate acestea, el nu a negat faptul că sunt şanse să plece din Bănie vara aceata:

„Un sezon bun pentru mine, important a fost să am continuitate. Sunt foarte bucuros şi sunt mândru de acest lucru.

În aceşti doi mi-am dorit foarte mult să câştig titlul cu Craiova, de-asta am venit acasă, e visul meu. Acum vreau să merg în vacanţă şi vom vedea ce va fi în sezonul viitor. Am ajuns la 30 de ani, am o vârstă, mă gândesc la binele familiei. O să văd după vacanţă ce se va întâmpla.