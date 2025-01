Miliardarul Ion Ţiriac, sfat preţios pentru Dan Şucu: "Să nu lase mobila pentru fotbal că ajunge repede în faliment!" - Antena Sport

Ion Ţiriac a avut un sfat preţios pentru Dan Şucu, după ce patronul Rapidului a ajuns acţionar majoritar şi la Genoa. Omul de afaceri a plătit 40 de milioane de euro pentru a deţine 77% dintre acţiunile clubului din Serie A.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu o avere estimată la 2 miliarde de euro, Ţiriac a fost surprins de decizia luată de Dan Şucu. Îi cere să nu renunţe la celelalte afaceri pe care le are pentru a nu intra în faliment.

Miliardarul Ion Ţiriac, sfat preţios pentru Dan Şucu

Au apărut zvonuri că Ion Ţiriac ar putea investi alături de Dan Şucu la Genoa. Fostul mare jucător de tenis neagă vehement că şi-ar dori să bage bani în fotbal.

„Nu mă pricep… şi dacă nu mă pricep nu aş şti ce să vă răspund. Pe domnul Şucu îl cunosc că vinde mobilă. Îl cunosc că este un foarte foarte rudimentar jucător de tenis. L-am văzut jucând tenis şi am plecat imediat după aceea. Probabil că joacă mult mai bine fotbal, iar dacă joacă mult mai bine fotbal şi cunoaşte mult mai mult despre fotbal decât despre tenis.

Îl felicit că a avut acest curaj. Sigur că da, există cluburi… spun că Real Madrid nu are preţ, asta spune preşedintele… că oricât i-ar da, nu are preţ. Acum dumnealui în Italia. Înţeleg că şi Rapidul este al dumnealui. Sper să nu lase mobila pentru fotbal că ajunge repede în faliment. Dar îl felicit pentru că are curajul să facă asemenea paşi„, a declarat Ion Ţiriac.