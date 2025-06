Mircea Rednic, prima reacţie după ce a semnat cu Standard: "M-am întors acasă" - Antena Sport

Mircea Rednic a fost prezentat oficial de noul club, Standard Liege, la doar o lună după despărţirea de UTA. “Puriul” a semnat un contract valabil de 2 ani. Acesta va fi al doilea mandat al lui Rednic la echipa din Belgia, după perioada 27 octombrie 2012 – 14 iunie 2013.

Este o revenire în fotbalul belgian pentru tehnicianul în vârstă de 63 de ani. Ultima oară, Rednic a reuşit să o califice pe Standard Liege în Europa League.

Mircea Rednic, prima reacţie după ce a semnat cu Standard

“Sunt onorat să revin acasă. Ultima oară când am fost aici, am luat echipa într-un moment dificil şi am reuşit să ne calificăm în cupele Europene şi să avem un grup care a avut un rol important şi în următorul sezon.

Am experienţa şi ambiţia să lucrez cu Marc (n.r. – Marc Wilmots) pentru binele echipei, al clubului şi pentru suporterii care au un loc aparte în inima mea”, a spus Rednic.

Rednic are ca obiectiv reconstrucția echipei care se va reuni joi. “Am semnat pe doi ani. Am misiunea de a-i reda lui Standard Liege strălucirea de altădată. Nu va fi ușor, dar mă bucur că am rămas la fel de apreciat în fotbalul belgian.