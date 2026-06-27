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E gata! Noul star din Serie A a semnat cu Chelsea. Lovitură pentru Cristi Chivu

Daniel Işvanca Publicat: 27 iunie 2026, 10:51

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E gata! Noul star din Serie A a semnat cu Chelsea. Lovitură pentru Cristi Chivu

Jucătorii de la Chelsea / Profimedia

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Chelsea a reușit să-i dea o lovitură de proporții lui Cristi Chivu, după ce formația antrenată de Xabi Alonso l-a convins să semneze pe italianul Marco Palestra.

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Fundașul italian a ajuns deja la Londra, acolo unde a efectuat vizita medicală și a semnat contractul său cu gruparea londoneză. Mutarea va costa peste 50 de milioane de euro.

Marco Palestra a semnat cu Chelsea

Marco Palestra a fost dorit cu insistență de Cristi Chivu la Inter, însă oficialii campioanei Italiei s-au mișcat greu. Chelsea a intrat pe fir, iar colosil din Premier League a rezolvat mutarea în doar 24 de ore.

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani a călătorit încă de vineri la Londra, iar sâmbătă a efectuat vizita medicală și a semnat un contract valabil pe șase sezoane cu formația de pe Stamford Bridge.

Transferul lui Marco Palestra la Chelsea va ajunge nu mai puțin de 50 de milioane de euro, asta fără să luăm în calcul bonusurile de performanță incluse în contractul său.

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