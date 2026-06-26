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Manchester City face cel mai scump transfer din istoria clubului! Contract pe cinci ani

Daniel Işvanca Publicat: 26 iunie 2026, 18:56

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Manchester City face cel mai scump transfer din istoria clubului! Contract pe cinci ani

Elliot Anderson / Getty Images

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Manchester City trece printr-un proces de reconstrucție după plecarea lui Pep Guardiola, iar gruparea de pe Etihad Stadium este gata să facă cel mai scump transfer din istoria clubului.

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„Cetățenii” au ajuns la un acord cu Nottingham Forest pentru transferul definitiv al lui Elliot Anderson, noul star al fotbalului din Marea Britanie.

Manchester City îl transferă pe Elliot Anderson

Elliot Anderson este noua stea a fotbalului englez, jucătorul impresionând sub tricoul celor de la Nottingham Forest. Acesta a fost convocat de Thomas Tuchel la Campionatul Mondial, acolo unde a jucat titular în ambele partide din faza grupelor.

Manchester City a câștigat lupta cu rivala Man United și a ajuns la un acord cu Nottingham Forest pentru transferul acestuia. Mai mult decât atât, fotbalistul va stabili și un record.

Va fi cel mai scump jucător transferat vreodată de Manchester City. Ben Jacobs precizează că „cetățenii” vor achita 116 milioane de lire sterline, iar acesta va semna un contract valabil pe cinci ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

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  • 92 de meciuri, 6 goluri și 11 assist-uri sunt cifrele lui Elliot Anderson la Nottingham Forest
  • 23 de ani are fotbalistul englez. 

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