OFICIAL | Manchester City l-a prezentat pe înlocuitorul lui Pep Guardiola! A semnat pe trei ani

Manchester City a intrat într-o nouă eră după plecarea lui Pep Guardiola, iar formația din Premier League l-a prezentat oficial pe Enzo Maresca.

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Fostul antrenor de la Chelsea a semnat un contract valabil pe trei sezoane cu gruparea de pe Etihad Stadium și va avea o misiune dificilă, după realizările uriașe ale lui Pep.

Enzo Maresca a semnat cu Manchester City

După ce a fost în trecut asistentul lui Pep Guardiola, Enzo Maresca a revenit pe Etihad, de această dată în calitate de antrenor principal al celor de la Manchester City.

Tehnicianul trecut pe la Chelsea a semnat un contract pe trei ani cu gruparea din Premier League și a fost prezentat oficial luni de „cetățeni”.

„Este o provocare uriașă din multe puncte de vedere. Mai ales după ultimii 10-15 ani. Ținta este să continuăm să facem tot ce este mai important în fotbal, să încercăm să câștigăm. Să realizăm lucruri importante. Mă întorc înapoi.