Home | Fotbal | Premier League | OFICIAL | Manchester City l-a prezentat pe înlocuitorul lui Pep Guardiola! A semnat pe trei ani

OFICIAL | Manchester City l-a prezentat pe înlocuitorul lui Pep Guardiola! A semnat pe trei ani

Daniel Işvanca Publicat: 29 iunie 2026, 16:25

Comentarii
OFICIAL | Manchester City l-a prezentat pe înlocuitorul lui Pep Guardiola! A semnat pe trei ani

Enzo Maresca / X @manchestercityfc

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Manchester City a intrat într-o nouă eră după plecarea lui Pep Guardiola, iar formația din Premier League l-a prezentat oficial pe Enzo Maresca.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul antrenor de la Chelsea a semnat un contract valabil pe trei sezoane cu gruparea de pe Etihad Stadium și va avea o misiune dificilă, după realizările uriașe ale lui Pep.

Enzo Maresca a semnat cu Manchester City

După ce a fost în trecut asistentul lui Pep Guardiola, Enzo Maresca a revenit pe Etihad, de această dată în calitate de antrenor principal al celor de la Manchester City.

Tehnicianul trecut pe la Chelsea a semnat un contract pe trei ani cu gruparea din Premier League și a fost prezentat oficial luni de „cetățeni”.

„Este o provocare uriașă din multe puncte de vedere. Mai ales după ultimii 10-15 ani. Ținta este să continuăm să facem tot ce este mai important în fotbal, să încercăm să câștigăm. Să realizăm lucruri importante. Mă întorc înapoi.

Reclamă
Reclamă

Îmi aduc aminte acel sezon, pentru trofeele pe care clubul le-a cucerit, dar și pentru întreaga experiență. Mie și familiei mele ne place mult Manchester ca oraș, ne-am simțit bine în cei doi ani petrecuți aici.

Îmi amintesc atmosfera din arenă, felul cum fanii împing echipa. Nu am niciun dubiu că vor susține echipa și viitorul antrenor. Haide, City”, a spus Enzo Maresca.

Orașul din România unde s-au resimțit 44 de grade la umbră la ora 14Orașul din România unde s-au resimțit 44 de grade la umbră la ora 14
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Se schimbă vremea după 30 iunie: temperaturile scad și revin ploile, vijeliile și grindina
Observator
Se schimbă vremea după 30 iunie: temperaturile scad și revin ploile, vijeliile și grindina
Cum a fost umilită viitoarea adversară a României din Liga Națiunilor la Cupa Mondială 2026. Ce a putut să spună o jurnalistă din SUA despre Bosnia
Fanatik.ro
Cum a fost umilită viitoarea adversară a României din Liga Națiunilor la Cupa Mondială 2026. Ce a putut să spună o jurnalistă din SUA despre Bosnia
17:06

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 29 iunie
16:57

Olanda – Maroc (LIVE VIDEO, 04:00, Antena 1 și AntenaPLAY). “Portocala mecanică”, duel tare cu Hakimi & CO
16:56

Manchester City a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului! Cum influențează naționala anunțul oficial
16:41

Real Madrid, sprijin uriaș pentru Venezuela, după cutremurele devastatoare! Câți bani au virat spaniolii
16:37

Ce bătălie! Licitaţie pentru starul care a impresionat la Cupa Mondială: 50.000.000 de euro
16:11

Gary Lineker i-a făcut praf pe cei de la FIFA! Situația care l-a șocat pe englez: „Nu pot să cred”
Vezi toate știrile
1 Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor 2 Răspunsul lui Eddy Gnahore la oferta FCSB. A decis transferul 3 Mihai Rotaru a primit o ofertă pentru Assad Al Hamlawi. Ce salariu i s-a propus și cât a solicitat patronul Craiovei 4 Anderson Ceara, la altă forță din Liga 1! Anunț fabulos făcut de rivala FCSB: „Undeva la 500-600.000 de euro” 5 Fără Denis Drăguș! Acesta e atacantul pe care Gigi Becali dorește să-l aducă la FCSB. A marcat de 13 ori sezonul trecut 6 S-a aflat cine este atacantul pe care îl transferă Dinamo!
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB