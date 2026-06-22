Răsturnare de situaţie. Alex Băluță nu mai merge la Timişoara. Semnează tot în România

Alexandru Băluţă şi-a schimbat decizia. Dacă iniţial era gata să dea curs unei propuneri venite de la Poli Timişoara, fotbalistul a decis în cele din urmă să meargă la Chindia Târgoviște.
„Da, este adevărat. Va merge la una dintre contracandidate A avut un termen în care să ne trimită contractul semnat și nu facem excepții pentru niciun jucător”, a declarat președintele lui Poli Timișoara, citat de Fanatik.ro.
„Suntem în discuții avansate”, a recunoscut şi Florin Gardoș, managerul celor de la Chindia.
Băluţă era liber de contract după despărţirea de formaţia turcă Boluspor, din liga a 2-a. Cotat în prezent la 325.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Băluţă a evoluat în carieră, printre altele, la Viitorul, Universitatea Craiova, Slavia Praga, Slovan Liberec, FCSB sau Los Angeles FC.
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