Home | Fotbal | Răsturnare de situaţie. Alex Băluță nu mai merge la Timişoara. Semnează tot în România

Răsturnare de situaţie. Alex Băluță nu mai merge la Timişoara. Semnează tot în România

Radu Constantin Publicat: 22 iunie 2026, 9:24

Comentarii
Răsturnare de situaţie. Alex Băluță nu mai merge la Timişoara. Semnează tot în România

Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Alexandru Băluţă şi-a schimbat decizia. Dacă iniţial era gata să dea curs unei propuneri venite de la Poli Timişoara, fotbalistul a decis în cele din urmă să meargă la Chindia Târgoviște.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Da, este adevărat. Va merge la una dintre contracandidate A avut un termen în care să ne trimită contractul semnat și nu facem excepții pentru niciun jucător”, a declarat președintele lui Poli Timișoara, citat de Fanatik.ro.

„Suntem în discuții avansate”, a recunoscut şi Florin Gardoș, managerul celor de la Chindia.

Băluţă era liber de contract după despărţirea de formaţia turcă Boluspor, din liga a 2-a. Cotat în prezent la 325.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Băluţă a evoluat în carieră, printre altele, la Viitorul, Universitatea Craiova, Slavia Praga, Slovan Liberec, FCSB sau Los Angeles FC.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Merită Istvan Kovacs să arbitreze finala Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zi caniculară în România. Oraşele care s-au topit la 38-40 de grade
Observator
Zi caniculară în România. Oraşele care s-au topit la 38-40 de grade
Cristi Borcea, multimilionar încă de pe vremea lui Ceaușescu. Dezvăluri incredibile ale lui Mitică Dragomir: „Avea trei metri cubi de bancnote!”
Fanatik.ro
Cristi Borcea, multimilionar încă de pe vremea lui Ceaușescu. Dezvăluri incredibile ale lui Mitică Dragomir: „Avea trei metri cubi de bancnote!”
9:03

Denis Drăguş, liber spre FCSB. Anunţul din Turcia care îi dă speranţe lui Gigi Becali
8:54

Rayo i-a găsit înlocuitor lui Andrei Raţiu, care e dorit de Liverpool! Ce jucător de la Mondial vrea să transfere
8:25

Primul transfer a ajuns la antrenamente. FCSB s-a reunit
8:18

Ce reprezintă gestul făcut de Lamine Yamal după ce a marcat primul lui gol la Cupa Mondială!
8:00

Max ține Red Bull în joc de glezne. Analiza lui Adrian Georgescu
7:53

„Am făcut două meciuri mari! Vrem calificarea!” Neînvinsă cu Spania și Uruguay, Capul Verde nu vrea să se oprească aici
Vezi toate știrile
1 Moment controversat în startul meciului istoric arbitrat de Istvan Kovacs la Mondial. Japonia a cerut penalty 2 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic 3 Cele mai dure reacții, după debutul lui Istvan Kovacs la Cupa Mondială: „Concediați-l” 4 Suma cu care s-a ales Istvan Kovacs după ce a arbitrat meciul 1.000 din istoria Cupei Mondiale 5 Leo Messi, negocieri pentru revenirea în tricoul Barcelonei! Totul s-ar putea petrece după Cupa Mondială 6 Primul 10 de la Cupa Mondială! Cea mai mare notă de la turneul final după o prestație istorică
Citește și
Cele mai citite
Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi BecaliTrabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB
Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfereNuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere