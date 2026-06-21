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Alex Băluţă a semnat! Echipa de tradiţie din România la care va evolua fostul jucător al FCSB-ului

Bogdan Stănescu Publicat: 21 iunie 2026, 14:51

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Alex Băluţă a semnat! Echipa de tradiţie din România la care va evolua fostul jucător al FCSB-ului

Alex Băluţă, după un gol marcat pentru FCSB / Profimedia Images

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Alex Băluţă (32 de ani) a semnat cu una dintre echipele de tradiţie din România, Poli Timişoara. Aflată în prezent în Liga a 2-a, Poli Timişoara speră să revină în prima ligă.

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Băluţă era liber de contract după despărţirea de formaţia turcă Boluspor, din liga a 2-a. Cotat în prezent la 325.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Băluţă a evoluat în carieră, printre altele, la Viitorul, Universitatea Craiova, Slavia Praga, Slovan Liberec, FCSB sau Los Angeles FC.

Alexandru Băluţă a semnat cu Poli Timişoara

Potrivit fanatik.ro, Băluţă va avea un salariu de 6.000 de euro pe lună la Poli Timişoara. Băluţă a jucat pentru FCSB în perioada iulie 2023 – august 2025. El a fost unul dintre preferaţii lui Gigi Becali, dar a intrat ulterior în dizgraţia patronului FCSB-ului.

La Los Angeles FC nu a evoluat aproape deloc. La Boluspor, în a doua ligă turcă, a jucat în 8 partide, nereuşind niciun gol şi niciun assist.

Cea mai ridicată cotă a lui Alexandru Băluţă a fost de 2.3 milioane de euro, atinsă în vara lui 2018. În acea perioadă Mihai Rotaru a reuşit să îl vândă pe Băluţă la Slavia Praga, în schimbul sumei de 2.65 milioane de euro. După 3 ani petrecuţi la Academia Puskas, Băluţă s-a întors în ţară. Era dorit la acea vreme şi de Universitatea Craiova, dar a ales să meargă la FCSB, acolo unde oferta financiară a fost superioară.

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