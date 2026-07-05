Răzvan Lucescu, prezentat oficial la noua echipă. Ce salariu uriaş va avea antrenorul român

Răzvan Lucescu (57 de ani) a fost prezentat oficial la noua echipă, Al Sadd. Antrenorul român a ajuns la un acord cu formaţia din Qatar după despărţirea de PAOK.
Răzvan Lucescu purta de ceva timp negocieri cu cei de la Al-Sadd, înainte ca despărţirea de PAOK să se oficializeze. Antrenorul român va fi plătit “regeşte” la echipa din Golf.
Răzvan Lucescu, prezentat oficial la Al-Sadd
Răzvan Lucescu a semnat cu Al-Sadd un contract valabil pe două sezoane, cu opţiune de prelungire pe încă unul. Antrenorul va avea un salariu uriaş, urmând să încaseze nu mai puţin de 3,5 milioane de dolari pe sezon.
Răzvan Lucescu s-a fotografiat alături de oficialii de la Al-Sadd, echipă unde-l înlocuieşte pe bancă pe Roberto Mancini. Al-Sadd este campioana din Qatar şi va evolua în Liga Campionilor Asiei, competiţie pe care antrenorul român a câştigat-o alături de Al-Hilal în 2019.
📸 | صور توقيع رزفان لوشيسكو مدرباً للزعيم .#السد | #AlSadd pic.twitter.com/Dxpjge3KwX
— 🏆 #83 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) July 5, 2026
Răzvan Lucescu s-a despărţit, recent, de PAOK. Antrenorul român a avut două mandate pe banca formaţiei patronate de Ivan Savvidis, 2017-2019 şi 2021-2026. În pauza celor două mandate de la PAOK Răzvan Lucescu a antrenat-o pe Al-Hilal.
Răzvan Lucescu le-a adus celor de la PAOK două dintre cele 4 titluri cucerite în istoria de 100 de ani a clubului din Grecia! Totodată, Răzvan Lucescu a mai cucerit două Cupe ale Greciei cu PAOK şi a fost foarte aproape de a mai câştiga un titlu, în sezonul 2017-2018. Acel trofeu a ajuns la AEK Atena, în urma unor decizii de arbitraj contestate și a unor incidente grave pe teren.
Deși mai avea un an de contract cu PAOK, Lucescu Jr a luat decizia de a pleca din Grecia, după ce a aflat că oficialii clubului doreau o schimbare de antrenor, pe care nu au discutat-o și cu el în persoană.
Mai mult decât atât, tehnicianul român a explicat într-un interviu pentru presa din Grecia că mai avea de primit circa două milioane de euro compensații, banii aceștia reprezentând salariile sale și ale celor din staff până la finalul contractului.
„Clar nu voiam să plec. Am vrut să rămân. Chiar dacă alte echipe au pus presiune multă pe mine, eu nici măcar nu am vorbit cu ele”, spunea Răzvan Lucescu, după plecarea de la PAOK.
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