Răzvan Lucescu, prezentat oficial la noua echipă. Ce salariu uriaş va avea antrenorul român

Răzvan Lucescu (57 de ani) a fost prezentat oficial la noua echipă, Al Sadd. Antrenorul român a ajuns la un acord cu formaţia din Qatar după despărţirea de PAOK.

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Răzvan Lucescu purta de ceva timp negocieri cu cei de la Al-Sadd, înainte ca despărţirea de PAOK să se oficializeze. Antrenorul român va fi plătit “regeşte” la echipa din Golf.

Răzvan Lucescu, prezentat oficial la Al-Sadd

Răzvan Lucescu a semnat cu Al-Sadd un contract valabil pe două sezoane, cu opţiune de prelungire pe încă unul. Antrenorul va avea un salariu uriaş, urmând să încaseze nu mai puţin de 3,5 milioane de dolari pe sezon.

Răzvan Lucescu s-a fotografiat alături de oficialii de la Al-Sadd, echipă unde-l înlocuieşte pe bancă pe Roberto Mancini. Al-Sadd este campioana din Qatar şi va evolua în Liga Campionilor Asiei, competiţie pe care antrenorul român a câştigat-o alături de Al-Hilal în 2019.