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Răzvan Lucescu a rupt tăcerea după plecarea de la PAOK: „Niște oameni fără creier”

Daniel Işvanca Publicat: 26 iunie 2026, 18:27

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Răzvan Lucescu a rupt tăcerea după plecarea de la PAOK: Niște oameni fără creier”

Răzvan Lucescu / Profimedia

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Plecat de la PAOK Salonic după cinci ani, Răzvan Lucescu este în căutarea unui nou angajament. Tehnicianul român se află în negocieri cu echipe din Qatar și Arabia Saudită, dar nu se grăbește să ia o decizie.

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Mai mult decât atât, Lucescu Jr a rupt tăcerea și a explicat într-un interviu pentru presa elenă că a renunțat la două milioane de euro, deși a fost „trădat” de oficialii clubului.

Răzvan Lucescu a renunțat la două milioane de euro

Răzvan Lucescu a fost abordat de mai multe cluburi importante din zona arabă, dar a avut pe masă și o ofertă din Turcia, mai exact de la Beșiktaș Istanbul.

Deși mai avea un an de contract cu PAOK, Lucescu Jr a luat decizia de a pleca din Grecia, după ce a aflat că oficialii clubului doreau o schimbare de antrenor, pe care nu au discutat-o și cu el în persoană.

Mai mult decât atât, tehnicianul român a explicat într-un interviu pentru presa din Grecia că mai avea de primit circa două milioane de euro compensații, banii aceștia reprezentând salariile sale și ale celor din staff până la finalul contractului.

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„Clar nu voiam să plec. Am vrut să rămân. Chiar dacă alte echipe au pus presiune multă pe mine, eu nici măcar nu am vorbit cu ele.

S-au întors și au vrut apoi să vorbească direct cu Savvidis, iar aparent asta s-a întâmplat deoarece cineva din club și-a dorit-o, dar nu vreau acum să bârfesc”.

Răzvan Lucescu: „Nu mi-a plăcut asta”

„Indiferent, nu mi-a plăcut asta. Eu am avut cea mai sinceră atitudine și le-am spus clar tuturor că mai am un an de contract.

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Am plecat de la PAOK fără să primesc vreo compensație, iar cei care spun că am vrut bani sunt niște oameni fără creier, care nu au făcut niciodată ceva în viața lor.

Am fost plătit la plecarea de la PAOK pentru fix cât am muncit”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit metrosport.gr.

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