Răzvan Lucescu a rupt tăcerea după plecarea de la PAOK: „Niște oameni fără creier”

Plecat de la PAOK Salonic după cinci ani, Răzvan Lucescu este în căutarea unui nou angajament. Tehnicianul român se află în negocieri cu echipe din Qatar și Arabia Saudită, dar nu se grăbește să ia o decizie.

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Mai mult decât atât, Lucescu Jr a rupt tăcerea și a explicat într-un interviu pentru presa elenă că a renunțat la două milioane de euro, deși a fost „trădat” de oficialii clubului.

Răzvan Lucescu a renunțat la două milioane de euro

Răzvan Lucescu a fost abordat de mai multe cluburi importante din zona arabă, dar a avut pe masă și o ofertă din Turcia, mai exact de la Beșiktaș Istanbul.

Deși mai avea un an de contract cu PAOK, Lucescu Jr a luat decizia de a pleca din Grecia, după ce a aflat că oficialii clubului doreau o schimbare de antrenor, pe care nu au discutat-o și cu el în persoană.

Mai mult decât atât, tehnicianul român a explicat într-un interviu pentru presa din Grecia că mai avea de primit circa două milioane de euro compensații, banii aceștia reprezentând salariile sale și ale celor din staff până la finalul contractului.