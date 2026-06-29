Cristi Chivu vrea să transfere de la noua echipă a lui Darius Olaru. Inter are concurență pentru semnătura sa

Inter îl pierde în această perioadă de mercato pe Denzel Dumfries, care va pleca la Real Madrid în schimbul a 20 de milioane de euro, motiv pentru care “nerazzurrii” s-au văzut nevoiți să îi caute înlocuitor. După ce au ratat transferul lui Marco Palestra de la Atalanta, oficialii campioanei din Italia s-au decis asupra jucătorului pe care vor să îl aducă pe Giuseppe Meazza, iar acesta e Anan Khalaili, un israelian de la Royale Union SG.
Inter nu a fost până acum foarte activă în perioada de mercato de vară, singurele mutări notabile fiind achitarea clauzei de cumărare definitivă a lui Akanji și răscumpărarea lui Aleksandar Stankovic de la Club Brugge. Totuși, fanii “nerazzurrilor” se așteptau la mai mult, mai ales în flancul drept al liniei mediane, unde clubul urmează să îl piardă pe Denzel Dumfries.
Inter i-a găsit înlocuitor lui Denzel Dumfries după ce afacerea “Palestra” a picat
Preț de câteva săptămâni, Inter a încercat să îl convingă pe Marco Palestra să vină de la Atalanta, iar părțile păreau că au ajuns la un acord. Chelsea a intervenit însă pe ultima sută de metri și a pus pe masă o ofertă mai bună atât pentru club, cât și pentru jucătorul, asigurându-și transferul tânărului italian.
Lăsată “cu ochii în soare”, Inter s-a văzut nevoită să caute un alt mijlocaș dreapta care să evolueze într-un sistem 3-5-2, iar jurnaliștii de la Tutto Mercato Web anunță că oficialii și Cristi Chivu și-au stabilit favoritul. Campioana Italiei va încerca să îl transfere pe israelianul Anan Khalaili, un jucător de 21 de ani de la Royale Union Saint-Gilloise, noul club al lui Darius Olaru.
Inter l-a mai avut în vizor pe mijlocașul dreapta din Belgia încă de dinainte de “telenovela” Palestra, însă nu a insistat pentru el. Acum, “nerazzurrii” sunt disperați să găsească o soluție pentru flancul drept, dar misiunea nu se anunță neapărat una ușoară.
Inter, în luptă cu Napoli pentru transferul lui Khalaili
Napoli, una dintre rivalele Interului, e și ea interesată de Khalaili, astfel că cele două ar putea ajunge să se lupte pentru semnătura sa. Belgienii îl evaluează pe israelian undeva la 20 de milioane de euro, cu tot cu bonusuri, deci rămâne de văzut ce echipă va veni cu oferta mai bună.
În sezonul recent încheiat, Khalaili a bifat nu mai puțin de 52 de meciuri pentru vicecampioana Belgiei, semnând șase goluri și șase pase decisive.
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