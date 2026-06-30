Transfer istoric în Serie A, direct de la Campionatul Mondial. Jucătorul care va deveni rivalul lui Cristi Chivu

A fost oficializat un transfer istoric în Serie A. Goncalo Ramos (25 de ani) a plecat de la PSG şi a semnat cu rivala lui Cristi Chivu, AC Milan.

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Goncalo Ramos s-a despărţit de PSG după două sezoane şi jumătate. Atacantul portughez a ajuns la un acord cu cei de la AC Milan, “diavolii” plătind o sumă fabuloasă în schimbul său.

Transfer istoric în Serie A: AC Milan a plătit 74 de milioane de euro pentru Goncalo Ramos

PSG a anunţat oficial plecarea lui Goncalo Ramos, atacantul mai având contract cu francezii până în 2028. Câştigătoarea ultimelor două ediţii de Champions League a încasat suma de 74 de milioane de euro în schimbul vârfului portughez.

“După trei sezoane la Paris Saint-Germain și nu mai puțin de 12 trofee câștigate, inclusiv două titluri consecutive ale UEFA Champions League, Gonçalo Ramos se alătură celor de la AC Milan prin transfer definitiv”, a anunţat PSG, pe site-ul oficial.

Fabrizio Romano a anunţat că AC Milan a plătit suma de 74 de milioane de euro în schimbul lui Goncalo Ramos. “Diavolii” au realizat astfel cel mai scump transfer din istoria clubului.