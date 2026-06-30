Transfer istoric în Serie A, direct de la Campionatul Mondial. Jucătorul care va deveni rivalul lui Cristi Chivu

A fost oficializat un transfer istoric în Serie A. Goncalo Ramos (25 de ani) a plecat de la PSG şi a semnat cu rivala lui Cristi Chivu, AC Milan.
Goncalo Ramos s-a despărţit de PSG după două sezoane şi jumătate. Atacantul portughez a ajuns la un acord cu cei de la AC Milan, “diavolii” plătind o sumă fabuloasă în schimbul său.
Transfer istoric în Serie A: AC Milan a plătit 74 de milioane de euro pentru Goncalo Ramos
PSG a anunţat oficial plecarea lui Goncalo Ramos, atacantul mai având contract cu francezii până în 2028. Câştigătoarea ultimelor două ediţii de Champions League a încasat suma de 74 de milioane de euro în schimbul vârfului portughez.
“După trei sezoane la Paris Saint-Germain și nu mai puțin de 12 trofee câștigate, inclusiv două titluri consecutive ale UEFA Champions League, Gonçalo Ramos se alătură celor de la AC Milan prin transfer definitiv”, a anunţat PSG, pe site-ul oficial.
Fabrizio Romano a anunţat că AC Milan a plătit suma de 74 de milioane de euro în schimbul lui Goncalo Ramos. “Diavolii” au realizat astfel cel mai scump transfer din istoria clubului.
“Nu e nevoie de introducere. Bine ai venit, Goncalo Ramos”, a anunţat AC Milan, pe paginile oficiale ale clubului.
PSG l-a transferat pe Goncalo Ramos de la Benfica, în iarna lui 2024, în schimbul sumei de 65 de milioane de euro. În sezonul recent încheiat, atacantul a bifat 45 de meciuri în toate competiţiile, sub comanda lui Luis Enrique, reuşind să marcheze 12 goluri şi să ofere două pase decisive.
Goncalo Ramos este calificat, alături de Portugalia, în şaisprezecimile Campionatului Mondial. Atacantul a bifat doar şapte minute în cele trei meciuri disputate de lusitani până acum, fiind trimis în teren pe finalul duelului cu RD Congo, încheiat la egalitate, scor 1-1, în prima etapă a grupelor.
Portugalia va avea un duel “de foc” cu Croaţia, în şaisprezecimile Mondialului. Meciul se va disputa vineri, de la ora 02:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
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