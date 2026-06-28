Portugalia, traseu infernal la Campionatul Mondial. Când se mai pot duela Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi

Portugalia a remizat cu Columbia, scor 0-0, în ultima etapă a Grupei K. Lusitanii au încheiat grupa pe locul secund, cu cinci puncte, în timp ce sud-americanii s-au clasat pe primul loc, cu şapte puncte.

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Portugalia va avea un meci “de foc” încă din faza şaisprezecimilor. Naţionala lui Roberto Martinez va înfrunta Croaţia, naţională care a încheiat Grupa L pe locul secund, cu şase puncte.

Portugalia, traseu infernal la Campionatul Mondial: duel cu Croaţia, în şaisprezecimi

Portugalia şi Croaţia se vor înfrunta vineri, de la ora 02:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, în capul de afiş al fazei şaisprezecimilor. Dacă vor reuşi să treacă de finalista Mondialului din 2018, lusitanii s-ar putea duela cu Spania, în optimi. Naţionala lui Luis de la Fuente îşi aşteaptă încă adversara din şaisprezecimi.

În cazul în care ar fi învins Columbia, Portugalia ar fi evitat Croaţia în şaisprezecimi. Sud-americanii au mers pe partea inferioară de tablou, urmând să înfrunte Ghana. În optimi, Columbia ar putea da peste Elveţia.

Posibil traseu Portugalia, la Mondial: