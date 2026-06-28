Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Portugalia, traseu infernal la Campionatul Mondial. Când se mai pot duela Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi

Portugalia, traseu infernal la Campionatul Mondial. Când se mai pot duela Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi

Viviana Moraru Publicat: 28 iunie 2026, 4:51

Comentarii
Portugalia, traseu infernal la Campionatul Mondial. Când se mai pot duela Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi

Cristiano Ronaldo, în timpul unui meci al Portugaliei la Campionatul Mondial/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Portugalia a remizat cu Columbia, scor 0-0, în ultima etapă a Grupei K. Lusitanii au încheiat grupa pe locul secund, cu cinci puncte, în timp ce sud-americanii s-au clasat pe primul loc, cu şapte puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Portugalia va avea un meci “de foc” încă din faza şaisprezecimilor. Naţionala lui Roberto Martinez va înfrunta Croaţia, naţională care a încheiat Grupa L pe locul secund, cu şase puncte.

Portugalia, traseu infernal la Campionatul Mondial: duel cu Croaţia, în şaisprezecimi

Portugalia şi Croaţia se vor înfrunta vineri, de la ora 02:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, în capul de afiş al fazei şaisprezecimilor. Dacă vor reuşi să treacă de finalista Mondialului din 2018, lusitanii s-ar putea duela cu Spania, în optimi. Naţionala lui Luis de la Fuente îşi aşteaptă încă adversara din şaisprezecimi.

În cazul în care ar fi învins Columbia, Portugalia ar fi evitat Croaţia în şaisprezecimi. Sud-americanii au mers pe partea inferioară de tablou, urmând să înfrunte Ghana. În optimi, Columbia ar putea da peste Elveţia.

Posibil traseu Portugalia, la Mondial:

Reclamă
Reclamă
  • 16-imi: Croaţia
  • Optimi: Spania
  • Sferturi: Belgia
  • Semifinale: Franţa

De asemenea, Portugalia s-ar fi putut duela cu Argentina în faza sferturilor, în cazul în care şi-ar fi câştigat grupa. Un eventual duel între Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi, aşteptat de toţi fanii, ar mai putea avea loc în marea finală a Mondialului. Campioana mondială en-titre se va duela cu Capul Verde, în şaisprezecimi, iar în optimi va da peste învingătoarea partidei Australia – Egipt.

La precedentul Campionat Mondial, Portugalia s-a oprit în sferturi. Lusitanii au fost învinşi de Maroc, scor 0-1, africanii înregistrând cea mai mare performanţă din istorie la turneul final.

Columbia – Portugalia 0-0

Reprezentativele Columbiei şi Portugaliei au remizat, scor 0-0, sâmbătă dimineaţă, în ultima etapă a grupei K de la Cupa Mondială, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Ambele echipe s-au calificat în 16-imi.

Fanii şi-au ales stadionul favorit la Cupa Mondială 2026. Preţurile la hotdogi i-au cuceritFanii şi-au ales stadionul favorit la Cupa Mondială 2026. Preţurile la hotdogi i-au cucerit
Reclamă

Columbia a câştigat grupa, cu 7 puncte, după ce a învins RD Congo, scor 1-0, şi Uzbekistan, scor 3-1.

Portugalia a încheiat grupa pe locul 2, cu 5 puncte, după o remiză cu RD Congo, scor 1-1, şi o victorie cu Uzbekistan, scor 5-0.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va străluci în ultimele meciuri din faza grupelor de la Campionatul Mondial?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul capturării traficantului din Bistriţa. Gestul făcut de bărbat când a observat drona mascaţilor
Observator
Filmul capturării traficantului din Bistriţa. Gestul făcut de bărbat când a observat drona mascaţilor
Toate detaliile despre transferurile Rapidului! Ce lovitură de imagine încearcă Angelescu: „Și eu, și Pancu ni-l dorim”
Fanatik.ro
Toate detaliile despre transferurile Rapidului! Ce lovitură de imagine încearcă Angelescu: „Și eu, și Pancu ni-l dorim”
4:54

Iordania 0–0 Argentina ACUM pe Antena 1 și AntenaPLAY. Lo Celso înscrie, gol anulat pentru offside
4:34

VIDEORD Congo – Uzbekistan 3-1. Africanii s-au calificat în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale
4:28

Columbia 0-0 Portugalia. Lucho Diaz câștigă grupa, Ronaldo se pregătește de un duel iberic în optimi
3:40

LIVE VIDEOAlgeria – Austria 0-0, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. Meci de totul sau nimic la Cupa Mondială
3:05

Selecţionerul şi-a anunţat demisia, după eliminarea de la Campionatul Mondial. Mesaj emoţionant : “A fost o onoare”
2:46

Harry Kane a scris istorie pentru Anglia, după ce a marcat din nou la Mondial. Borna impresionantă stabilită
Vezi toate știrile
1 Cum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026! Mai rămân doar două semne de întrebare 2 Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament! 3 Revoltă uriaşă în Franţa, după victoria la scor cu Norvegia. Ce i-a deranjat pe francezi: “Dezgustător” 4 EXCLUSIVDinamo, transferuri pe modelul U Cluj? Fotbalistul aflat pe lista “câinilor” 5 Un nou transfer pentru FCSB! Gigi Becali a confirmat negocierile: “I-am spus lui MM” 6 Denis Alibec a semnat. Rămâne tot în Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Cum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026! Mai rămân doar două semne de întrebareCum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026! Mai rămân doar două semne de întrebare
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB
Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8