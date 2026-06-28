Portugalia, traseu infernal la Campionatul Mondial. Când se mai pot duela Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi

Portugalia a remizat cu Columbia, scor 0-0, în ultima etapă a Grupei K. Lusitanii au încheiat grupa pe locul secund, cu cinci puncte, în timp ce sud-americanii s-au clasat pe primul loc, cu şapte puncte.
Portugalia va avea un meci “de foc” încă din faza şaisprezecimilor. Naţionala lui Roberto Martinez va înfrunta Croaţia, naţională care a încheiat Grupa L pe locul secund, cu şase puncte.
Portugalia, traseu infernal la Campionatul Mondial: duel cu Croaţia, în şaisprezecimi
Portugalia şi Croaţia se vor înfrunta vineri, de la ora 02:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, în capul de afiş al fazei şaisprezecimilor. Dacă vor reuşi să treacă de finalista Mondialului din 2018, lusitanii s-ar putea duela cu Spania, în optimi. Naţionala lui Luis de la Fuente îşi aşteaptă încă adversara din şaisprezecimi.
În cazul în care ar fi învins Columbia, Portugalia ar fi evitat Croaţia în şaisprezecimi. Sud-americanii au mers pe partea inferioară de tablou, urmând să înfrunte Ghana. În optimi, Columbia ar putea da peste Elveţia.
Posibil traseu Portugalia, la Mondial:
- 16-imi: Croaţia
- Optimi: Spania
- Sferturi: Belgia
- Semifinale: Franţa
De asemenea, Portugalia s-ar fi putut duela cu Argentina în faza sferturilor, în cazul în care şi-ar fi câştigat grupa. Un eventual duel între Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi, aşteptat de toţi fanii, ar mai putea avea loc în marea finală a Mondialului. Campioana mondială en-titre se va duela cu Capul Verde, în şaisprezecimi, iar în optimi va da peste învingătoarea partidei Australia – Egipt.
La precedentul Campionat Mondial, Portugalia s-a oprit în sferturi. Lusitanii au fost învinşi de Maroc, scor 0-1, africanii înregistrând cea mai mare performanţă din istorie la turneul final.
Columbia – Portugalia 0-0
Reprezentativele Columbiei şi Portugaliei au remizat, scor 0-0, sâmbătă dimineaţă, în ultima etapă a grupei K de la Cupa Mondială, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Ambele echipe s-au calificat în 16-imi.
Columbia a câştigat grupa, cu 7 puncte, după ce a învins RD Congo, scor 1-0, şi Uzbekistan, scor 3-1.
Portugalia a încheiat grupa pe locul 2, cu 5 puncte, după o remiză cu RD Congo, scor 1-1, şi o victorie cu Uzbekistan, scor 5-0.
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