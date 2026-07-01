Tun financiar pentru Dan Şucu! Acordul cu gigantul european îi aduce aproape 20 de milioane de euro!

Dan Şucu, alături de fiul său, Dan-Matei Şucu, în tribune, la un meci dintre Genoa şi Juventus / Profimedia Images

Dan Şucu (63 de ani) dă o nouă lovitură în Serie A, ca patron al clubului Genoa. Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunţat că Genoa a ajuns la un acord cu Juventus pentru transferul tânărului atacant Jeff Ekhator (19 ani).

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În schimbul lui Ekhator, Genoa va încasa 16 milioane de euro, la care se adaugă bonusuri în valoare de 2 milioane de euro. Totodată, ca parte a tranzacţiei, Juventus îl va ceda pe fundaşul stânga

David Puczka (21 de ani) la Genoa. Jucătorul e cotat la 2.5 milioane de euro.

Dan Şucu, tun financiar de aproape 20 de milioane de euro! Atacantul Jeff Ekhator se transferă de la Genoa la Juventus

“🚨 Juventus a ajuns la un acord pentru transferul tânărului atacant talentat de la Genoa, Jeff Ekhator! Începem!⚪️⚫️🇮🇹

Tranzacția a fost încheiată pentru o sumă de 16 milioane de euro, plus 2 milioane de euro suplimentare, iar David Puczka se alătură echipei Genoa de la Juventus ca parte a negocierilor 🔴🔵”, a anunţat Fabrizio Romano, pe contul său de X.