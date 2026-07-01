Tun financiar pentru Dan Şucu! Acordul cu gigantul european îi aduce aproape 20 de milioane de euro!

Dan Şucu (63 de ani) dă o nouă lovitură în Serie A, ca patron al clubului Genoa. Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunţat că Genoa a ajuns la un acord cu Juventus pentru transferul tânărului atacant Jeff Ekhator (19 ani).
În schimbul lui Ekhator, Genoa va încasa 16 milioane de euro, la care se adaugă bonusuri în valoare de 2 milioane de euro. Totodată, ca parte a tranzacţiei, Juventus îl va ceda pe fundaşul stânga
David Puczka (21 de ani) la Genoa. Jucătorul e cotat la 2.5 milioane de euro.
Dan Şucu, tun financiar de aproape 20 de milioane de euro! Atacantul Jeff Ekhator se transferă de la Genoa la Juventus
“🚨 Juventus a ajuns la un acord pentru transferul tânărului atacant talentat de la Genoa, Jeff Ekhator! Începem!⚪️⚫️🇮🇹
Tranzacția a fost încheiată pentru o sumă de 16 milioane de euro, plus 2 milioane de euro suplimentare, iar David Puczka se alătură echipei Genoa de la Juventus ca parte a negocierilor 🔴🔵”, a anunţat Fabrizio Romano, pe contul său de X.
🚨 Juventus agree deal to sign Jeff Ekhator as new talented striker from Genoa, here we go! ⚪️⚫️🇮🇹
Deal sealed at €16m fee plus €2m add-ons and David Puczka joining Genoa from Juventus as part of the negotiation 🔴🔵
📲 Tutto sul canale WhatsApp: https://t.co/PNQFZ430rc pic.twitter.com/TlO5AjOpm7
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026
Jeff Ekhator a evoluat în 30 de meciuri în sezonul trecut în Serie A, marcând 3 goluri. El a înscris şi un gol în cele 2 meciuri în care a jucat pentru Genoa în Cupa Italiei.
Jucător cu dublă cetăţenie, nigeriană şi italiană, Ekhator a ales să evolueze pentru Squadra Azzurra. Are un meci jucat pentru naţionala mare a Italiei. Pentru naţionala U21 a Italiei a jucat în 6 meciuri în preliminariile Campionatului European, în care a marcat 2 goluri.
Ekhator e cotat la 18 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. El a fost crescut de către Genoa, care reuşeşte acum o tranzacţie importantă cu tânărul atacant.
Genoa a reuşit să se salveze de la retrogradare în primele două sezoane de după preluarea clubului de către Dan Şucu. Sezonul trecut s-a clasat pe locul 16 în Serie A, cu 41 de puncte.
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