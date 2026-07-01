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Tun financiar pentru Dan Şucu! Acordul cu gigantul european îi aduce aproape 20 de milioane de euro!

Bogdan Stănescu Publicat: 1 iulie 2026, 15:03

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Tun financiar pentru Dan Şucu! Acordul cu gigantul european îi aduce aproape 20 de milioane de euro!

Dan Şucu, alături de fiul său, Dan-Matei Şucu, în tribune, la un meci dintre Genoa şi Juventus / Profimedia Images

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Dan Şucu (63 de ani) dă o nouă lovitură în Serie A, ca patron al clubului Genoa. Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunţat că Genoa a ajuns la un acord cu Juventus pentru transferul tânărului atacant Jeff Ekhator (19 ani).

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În schimbul lui Ekhator, Genoa va încasa 16 milioane de euro, la care se adaugă bonusuri în valoare de 2 milioane de euro. Totodată, ca parte a tranzacţiei, Juventus îl va ceda pe fundaşul stânga
David Puczka (21 de ani) la Genoa. Jucătorul e cotat la 2.5 milioane de euro.

Dan Şucu, tun financiar de aproape 20 de milioane de euro! Atacantul Jeff Ekhator se transferă de la Genoa la Juventus

“🚨 Juventus a ajuns la un acord pentru transferul tânărului atacant talentat de la Genoa, Jeff Ekhator! Începem!⚪️⚫️🇮🇹

Tranzacția a fost încheiată pentru o sumă de 16 milioane de euro, plus 2 milioane de euro suplimentare, iar David Puczka se alătură echipei Genoa de la Juventus ca parte a negocierilor 🔴🔵”, a anunţat Fabrizio Romano, pe contul său de X.

 

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Jeff Ekhator a evoluat în 30 de meciuri în sezonul trecut în Serie A, marcând 3 goluri. El a înscris şi un gol în cele 2 meciuri în care a jucat pentru Genoa în Cupa Italiei.

Jucător cu dublă cetăţenie, nigeriană şi italiană, Ekhator a ales să evolueze pentru Squadra Azzurra. Are un meci jucat pentru naţionala mare a Italiei. Pentru naţionala U21 a Italiei a jucat în 6 meciuri în preliminariile Campionatului European, în care a marcat 2 goluri.

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Ekhator e cotat la 18 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. El a fost crescut de către Genoa, care reuşeşte acum o tranzacţie importantă cu tânărul atacant.

Genoa a reuşit să se salveze de la retrogradare în primele două sezoane de după preluarea clubului de către Dan Şucu. Sezonul trecut s-a clasat pe locul 16 în Serie A, cu 41 de puncte.

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