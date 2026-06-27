David Popovici, calificare la pas în finala probei de 100 metri liber la Roma! Cu ce timp a terminat românul

La o zi după ce a cucerit argintul în proba de 50 metri liber, David Popovici s-a calificat și în finala probei de 100 metri liber, după o prestație excelentă în serii la Trofeul Settecolli de la Roma.

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Sportivul legitimat la CS Dinamo București va concura din nou pentru medalie la competiția din Italia, prima după Mondialele de Natație de la Singapore.

David Popovici, în finală la 100 metri liber

David Popovici va lupta din nou pentru medalie la Trofeul Settecolli de la Roma. Sportivul nostru s-a calificat în finala probei de 100 metri liber, la o zi după ce a luat argintul la proba de 50 metri liber.

Legitimat la Clubul Sportiv Dinamo București, Popovici a încheiat întrecerea cu 47.72 secunde. Repartizat în ultima serie, David este în „cărți” pentru a doua medalie la Roma. Celălalt român de la proba de 100m liber, Eric Ștefan Andrieș, a terminat pe locul 4 în seria a cincea, cu timpul 50,14 secunde.

Tot astăzi, Denis Popescu a concurat excelent la proba de 100 de metri spate, reușind să obțină locul 3 după ce a avut un timp de 55.44. În urma acestei performanțe, înotătorul s-a calificat în finala B. Totodată, Alexandru Constantinescu nu a luat startul probei, deși acesta era anunțat în serii.