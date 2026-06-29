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Marele rival al lui David Popovici vine în România! Anunțul făcut de campionul olimpic după Settecolli

Andrei Nicolae Publicat: 29 iunie 2026, 14:11

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Marele rival al lui David Popovici vine în România! Anunțul făcut de campionul olimpic după Settecolli

David Popovici și Pan Zhanle, la Jocurile Olimpice de la Paris / Getty Images

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David Popovici a făcut un anunț extrem de interesant după ce s-a întors din Italia, unde a obținut două medalii de aur și una de argint la Trofeul Internațional Settecolli. Pan Zhanle, marele rival al românului în proba de 100 de metri, vine în România pentru a participa împreună într-un cantonament de pregătire.

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David Popovici a obținut trei medalii la Trofeul Internațional Settecolli, însă pregătirea românului pentru Europenele de Natație de la Paris din perioada 10-16 august nu se oprește. După ce se întoarce în țară, dublul campion mondial de anul trecut urmează să intre într-un cantonament comun alături de unul dintre cei mai mari rivali ai săi din bazin, chinezul Pan Zhanle.

David Popovici, alături de Pan Zhanle în România

Am bucuria de a-i ura bun venit în România prietenului meu Pan Zhanle și echipei sale, pentru un cantonament comun de pregătire.

Sunt convins că această colaborare va fi un schimb valoros de experiență pentru noi toți, atât pe plan sportiv, cât și cultural. Eu încă exersez cum să spun corect “Bun venit!” în mandarină: 欢迎 (huan-iing) 😊

Pentru a ne putea concentra pe deplin asupra pregătirii, vă rugăm, cu respect, pe voi – jurnaliști și fani – să ne susțineți prin respectarea caracterului strict profesional al programului pe toată durata cantonamentului.

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Vă mulțumim pentru înțelegere și ne bazăm pe susținerea voastră“, a fost mesajul transmis de David Popovici pe rețelele sociale.

Pan Zhanle are în palmaresul său două titluri olimpice și patru la nivel mondial. În proba de 100 de metri liber, unde l-a învins pe David Popovici la Jocurile Olimpice de la Paris, a setat un nou record mondial când a oprit cronometrul la 46,40 de secunde.

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