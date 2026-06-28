David Popovici luptă pentru aur în cursa de 200m liber la Settecolli (LIVE TEXT, 20:43). Românul vrea a treia medalie

David Popovici va intra duminică seara în bazinul de la Foro Italico pentru a se lupta pentru o nouă medalie de aur în cadrul Trofeului Internațional Settecolli. În ultima zi a competiției, campionul olimpic de 21 de ani va concura în finala probei sale preferate, cea de 200 de metri, după ce de dimineața a fost cel mai sportiv din serii.

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Lupta lui Popovici pentru a treia medalie de la turneul italian va avea loc de la ora 20:43 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Finala probei de 200m liber de la Settecolli (LIVE TEXT, 20:43). Popovici, față în față cu o nouă medalie

David Popovici a avut până acum prestații foarte bune la Turneul Internațional Settecolli și speră să continue trendul și în ultima zi de competiție. După ce a obținut argintul la 50 de metri liber, unde nu este un specialist, rezultat urmat de un aur și un record al competiției la 100 de metri liber, “Rechinul” va înota și în finala de la 200 de metri liber.

În serii, Popovici a înregistrat un timp de 1:47,66, cel mai bun, astfel că va porni de pe culoarul 4. După român, Jack McMillan din Marea Britanie şi Tomas Lukminas din Lituania au obţinut cei mai buni timpi de calificare.

Popovici își va dori cu siguranță să termine în forță competiția și să câștige aurul în proba în care e specializat și în care a câștigat și titlul olimpic acum 2 ani, la Paris.