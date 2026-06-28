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Marrit Steenbergen a doborât recordul mondial la 100 m liber, la Roma, sub ochii lui David Popovici

Dan Roșu Publicat: 28 iunie 2026, 13:48

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Marrit Steenbergen a doborât recordul mondial la 100 m liber, la Roma, sub ochii lui David Popovici

Marrit Steenbergen - Getty Images

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Marrit Steenbergen a doborât sâmbătă, la Roma, recordul mondial în proba de 100 m liber, cu un timp de 51,68 secunde, cu trei sutimi de secundă mai puţin decât recordul anterior stabilit de suedeza Sarah Sjostrom în 2017, informează AFP. Totul s-a petrecut sub ochii lui David Popovici, aflat şi el la Roma.

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“E atât de ciudat. Ştiam că sunt aproape, dar când am văzut timpul pe ecran, m-am întrebat dacă e real. Apoi mulţimea a început să aclame şi mi-am dat seama că e real”, a declarat Steenbergen pentru televiziunea italiană.

Marrit Steenbergen a doborât recordul mondial la 100 m liber

Sâmbătă, la concursul Settecolli de la Roma, înotătoarea olandeză în vârstă de 26 de ani şi-a îmbunătăţit recordul personal cu 18 sutimi de secundă, stabilind un nou record mondial şi încheind cursa înaintea sportivei din Hong Kong, Siobhan Haughey (52,52), şi a italiencei Sara Curtis, care a stabilit un nou record al Italiei cu timpul de 52,69 secunde.

Campioană mondială la 100 m liber la Singapore vara trecută şi la Doha în 2024, Steenbergen deţine şi un titlu la ştafeta 4×100 m liber. Ea nu a strălucit niciodată la Jocurile Olimpice, la Paris, în 2024, ea terminând pe locul şapte la 100 m liber.

La Campionatele Europene de înot, care vor avea loc la Saint-Denis în Franţa, în perioada 10-16 august, ea va fi marea favorită a probei.

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