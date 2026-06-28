David Popovici, calificare senzațională în finala probei de 200 metri liber! Când are loc lupta pentru medalie

David Popovici va concura pentru a treia medalie la competiția de înot de la Settecolli, după ce s-a calificat duminică în finala probei de 200 metri liber.

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Sportivul legitimat la CS Dinamo București are deja două medalii: argint în proba de 50 metri liber și aurul în cea de 100 metri liber (și record al competiției).

David Popovici, calificat în finală la 200 metri liber

David Popovici este de neoprit la Settecolli, acolo unde va lupta pentru a treia medalie, după argintul la 50 metri liber și aurul la 100 metri liber.

„Rechinul” s-a calificat în finala probei de 200 metri liber, după ce a încheiat în serii cu timpul de 1:47,66 min, cel mai bun din cadrul acestei serii.

Finala este programată duminică, de la ora 20:43. David Popovici va porni de pe culoarul 4. După român, Jack McMillan din Marea Britanie şi Tomas Lukminas din Lituania au obţinut cei mai buni timpi de calificare.