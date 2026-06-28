David Popovici, calificare senzațională în finala probei de 200 metri liber! Când are loc lupta pentru medalie

David Popovici va concura pentru a treia medalie la competiția de înot de la Settecolli, după ce s-a calificat duminică în finala probei de 200 metri liber.
Sportivul legitimat la CS Dinamo București are deja două medalii: argint în proba de 50 metri liber și aurul în cea de 100 metri liber (și record al competiției).
David Popovici, calificat în finală la 200 metri liber
David Popovici este de neoprit la Settecolli, acolo unde va lupta pentru a treia medalie, după argintul la 50 metri liber și aurul la 100 metri liber.
„Rechinul” s-a calificat în finala probei de 200 metri liber, după ce a încheiat în serii cu timpul de 1:47,66 min, cel mai bun din cadrul acestei serii.
Finala este programată duminică, de la ora 20:43. David Popovici va porni de pe culoarul 4. După român, Jack McMillan din Marea Britanie şi Tomas Lukminas din Lituania au obţinut cei mai buni timpi de calificare.
Celălalt român, Eric Andrieș, a fost prezent în a cincea serie în cadrul acestei probe și a înotat cei 200 de metri în 1:50,71, fiind al doilea din seria lui.
Câți bani a strâns David Popovici până acum la Roma
Aflat la prima competiție internațională după Mondialele de la Singapore, „rechinul” a cucerit argintul la 50 metri liber și aurul în proba de 100 metri liber.
El va lupta pentru medalie și în proba de 200 metri liber, acolo unde își poate rotunji veniturile. Până acum, sportivul român a câștigat 1.300 de euro (300 euro pentru argintul la 50 metri liber, 500 euro pentru aurul la 100 metri liber și alți 500 euro pentru recordul competiției).
Dacă va cuceri o nouă medalie de aur la Settecolli, David Popovici își va adăuga, într-un scenariu pozitiv, încă o mie de euro. 500 de euro sunt banii primiți pentru medalia de aur și alți 500 pentru un eventual record.
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