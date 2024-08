A început ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice 2024! Mihaela Cambei, portdrapelul României - Antena Sport

A început ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice 2024! Mihaela Cambei este portdrapelul României. Cambei a obţinut medalia de argint pentru România la haltere.

Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice Paris 2024, cea de-a 33-a ediţie a jocurilor de vară, a început pe Stade de France, punând capăt unei perioade de 17 zile de competiţie în care au fost implicaţi peste 10.500 de sportivi. Portdrapelul delegaţiei României va fi Mihaela Cambei.

Update 23:00: Karaoke pe Stade de France: Les Champs-Elysées de Joe Dassin, Freed From Desire de Gala, şi We Are the Champions de Queen sunt printre melodiile pe care cei prezenţi sunt invitaţi să le cânte.

Update 22:40: A venit rândul restului sportivilor din delegaţiile participante să intre în arenă.

Update 22:30Ş Şi-au făcut apariţia purtătorii de drapel. Drapelul României este adus în arenă de Mihaela Cambei.