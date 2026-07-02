Jurnal Antena Sport | Viaţa bate filmul!
A lăsat România pentru America atunci când avea doar opt ani. Acum este mândră de soţul ei: un italian despre care americanii cred că este star la Hollywood când îl văd.
A lăsat România pentru America atunci când avea doar opt ani. Acum este mândră de soţul ei: un italian despre care americanii cred că este star la Hollywood când îl văd.
Jurnal Antena Sport | Viaţa bate filmul!Jurnal Antena Sport | Viaţa bate filmul!
Jurnal Antena Sport | FCSB, campioana ofertelor!Jurnal Antena Sport | FCSB, campioana ofertelor!
Jurnal Antena Sport | Franţa e de neopritJurnal Antena Sport | Franţa e de neoprit
Grand Prix, ediţia 49 | Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au analizat Marele Premiu al AustrieiGrand Prix, ediţia 49 | Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au analizat Marele Premiu al Austriei
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