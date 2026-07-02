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Jurnal Antena Sport | Viaţa bate filmul!

A lăsat România pentru America atunci când avea doar opt ani. Acum este mândră de soţul ei: un italian despre care americanii cred că este star la Hollywood când îl văd.

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