Massimo Pedrazzini se inspiră de la Edi Iordănescu ca să ducă naţionala de fete la Europeanul de la anul - Antena Sport

„Eu cu o mică părticică am ajutat. Am făcut analiza anumitor meciuri şi am ajutat ca echipa mare să se califice…o particică foarte mică„, a mai spus Pedrazzini.

Pedrazzini şi fetele din naţională vor fi cu ochii pe Stanciu, Ianis Hagi şi Drăguşin la EURO. România vrea să treacă de grupa cu Belgia, Slovacia şi Ucraina.

„Totul este posibil dacă noi abordăm acest turneu final cum am abordat în calificare, avem multe de spus„, a mai spus Pedrazzini.