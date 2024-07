Schimbare de loc pentru Bernadette Szocs în clasamentul WTT, după turneul de la Bangkok! Pe cât se află românca - Antena Sport

„Înainte să joc împotriva ei, am vorbit cu antrenorul meu. Înainte, când întâlneam o jucătoare din China îmi spuneam `ok, e o jucătoare din China, nu am nicio şansă`. Antrenorul mi-a spus că vrea să dau totul şi că vrea să vadă ce am făcut la antrenamente. `Nu renunţa şi luptă până la ultimul punct`. Am avut încredere în el şi am reuşit, am câştigat.

Cred că a fost cel mai important pas din viaţa mea. Am rămas numai cu lucruri pozitive după şi am început să cred în mine şi mai mult decât o făceam înainte. Din acel moment, nu mai conta dacă în faţa mea era o jucătoare din Asia sau din Europa. În ochii mei, posibilitatea de a o învinge devenise aceeaşi”, a spus Bernadette, citată de worldtabletennis.com.

