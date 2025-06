"Nu o să plătim" Laszlo Dioszegi, mesaj de ultimă oră pentru Daniel Oprița! Ultimatum pentru antrenorul Stelei - Antena Sport

Daniel Oprița a sperat că această clauză va fi plătită de către Laszlo Dioszegi, însă patronul a declarat că nu este interesat de înțelegerea dintre tehnician și Steaua, echipă care nu are drept de promovare în Liga 1.

Daniel Oprița ar fi tentat să accepte propunerea celor de la Sepsi, echipă care are ca obiectiv promovarea în Liga 1, după retrogradarea de la finalul stagiunii 2024-2025. Totuși, antrenorul are o clauză de reziliere de 50.000 de euro în contractul cu Steaua.

Trebuie să discutăm, ce variante găsim, dar în niciun caz nu o să plătim noi 50 de mii de euro. Atunci trebuie să negociem salariul și trebuie să cădem la o înțelegere, dar nu se poate să plătim. În Liga 2, dacă începem să plătim sume din astea, atunci unde ajungem?

Săptămâna asta trebuie să știm foarte clar ce facem, trebuie să discutăm și cu el, să vedem ce condiții putem. Trebuie neapărat ca săptămâna viitoare să avem un antrenor.

Noi nu am discutat cu nimeni, absolut nimeni, suntem oamenii de cuvânt, am discutat cu el, nu am mai discutat cu nimeni, dar dacă nu putem să rezolvăm cumva, să fie bine pentru ambele părți, atunci săptămâna viitoare trebuie să găsim un alt antrenor”, a spus Laszlo Dioszegi, citat de gsp.ro.