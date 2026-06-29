Emma Răducanu, forfait de ultim moment la Wimbledon. Care este motivul

O fractură de stres la piciorul drept o va împiedica pe Emma Răducanu să participe la Wimbledon. Jucătoarea britanică, clasată pe locul 33 în lume, şi-a anunţat retragerea duminică seara prin intermediul conturilor sale de socializare.

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Ea trebuia să o înfrunte luni pe croata Antonia Ruzic pe terenul numărul 1 de la Wimbledon, dar Emma Răducanu şi-a anunţat retragerea de la turneul de Grand Slam de la Londra.

Britanica în vârstă de 23 de ani (locul 33 în lume), finalistă la Queen’s în urmă cu două săptămâni, a dezvăluit duminică pe contul său de Instagram că suferă o fractură de stres la piciorul drept.

„Am făcut tot ce am putut să fiu pregătită pentru mâine (luni), dar după un ultim examen medical în această seară, disconfortul minor pe care îl suportam s-a transformat într-o firactură de stres, iar medicii m-au sfătuit să nu mă mai forţez. Să joc la Wimbledon, în faţa publicului meu, înseamnă totul pentru mine, aşa că este foarte greu de acceptat”, a spus ea.

În faţa publicului său de acasă, la All England Club, câştigătoarea US Open din 2021 a pierdut în runda a treia în faţa Arinei Sabalenka anul trecut.