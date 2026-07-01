Francezii, uimiţi şi ei de gestul făcut de Serena Williams la Wimbledon: “Nu mai avea nimic de demonstrat”

Serena Williams (44 de ani) a făcut un gest considerat urât în lumea tenisului, după eşecul de la Wimbledon, cu Maya Joint (20 de ani). Legendara jucătoare din Statele Unite nu s-a prezentat la conferinţa de presă de după partidă, în contextul în care acolo era aşteptată de zeci de jurnalişti.

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Serena, deţinătoare de 23 de turnee de Grand Slam, a primit un standing ovation la ieşirea de pe arenă şi, în loc să ajungă apoi la sala de conferinţe, a preferat să trimită un mesaj prin intermediul echipei sale de PR. Francezii au catalogat drept “surprinzătoare” decizia luată de Williams.

Serena Williams, judecată după gestul de la Wimbledon

“Deși Serena a arătat uneori că acceptă cu ușurință înfrângerile, strângerea ei de mână deosebit de rece, urmată de refuzul de a se prezenta la conferința de presă, i-a lăsat ‘mască’ pe observatori.

Cel mai surprinzător lucru rămâne însă atitudinea ei de după meci, când nu s-a prezentat la conferință. O reacție surprinzătoare din partea campioanei cu 23 de titluri de Grand Slam, care, la urma urmei, nu mai avea nimic de demonstrat, având în vedere că e o legendă. Rămâne de văzut dacă va oferi o explicație în zilele următoare”, au notat cei de la WeLoveTennis.

Serena Williams, OUT de la Wimbledon

După plecarea sa rapidă de pe teren în urma înfrângerii în faţa Mayei Joint (6-3, 6-7 [3], 6-3) şi a revenirii sale la simplu care s-a încheiat brusc în prima rundă de la Wimbledon, Serena Williams a păstrat, de asemenea, un profil discret faţă de presă.