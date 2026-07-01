Home | Tenis | Francezii, uimiţi şi ei de gestul făcut de Serena Williams la Wimbledon: “Nu mai avea nimic de demonstrat”

Francezii, uimiţi şi ei de gestul făcut de Serena Williams la Wimbledon: “Nu mai avea nimic de demonstrat”

Dan Roșu Publicat: 1 iulie 2026, 13:58

Comentarii
Francezii, uimiţi şi ei de gestul făcut de Serena Williams la Wimbledon: Nu mai avea nimic de demonstrat

Serena Williams, la Wimbledon - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Serena Williams (44 de ani) a făcut un gest considerat urât în lumea tenisului, după eşecul de la Wimbledon, cu Maya Joint (20 de ani). Legendara jucătoare din Statele Unite nu s-a prezentat la conferinţa de presă de după partidă, în contextul în care acolo era aşteptată de zeci de jurnalişti.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Serena, deţinătoare de 23 de turnee de Grand Slam, a primit un standing ovation la ieşirea de pe arenă şi, în loc să ajungă apoi la sala de conferinţe, a preferat să trimită un mesaj prin intermediul echipei sale de PR. Francezii au catalogat drept “surprinzătoare” decizia luată de Williams.

Serena Williams, judecată după gestul de la Wimbledon

“Deși Serena a arătat uneori că acceptă cu ușurință înfrângerile, strângerea ei de mână deosebit de rece, urmată de refuzul de a se prezenta la conferința de presă, i-a lăsat ‘mască’ pe observatori.

Cel mai surprinzător lucru rămâne însă atitudinea ei de după meci, când nu s-a prezentat la conferință. O reacție surprinzătoare din partea campioanei cu 23 de titluri de Grand Slam, care, la urma urmei, nu mai avea nimic de demonstrat, având în vedere că e o legendă. Rămâne de văzut dacă va oferi o explicație în zilele următoare”, au notat cei de la WeLoveTennis.

Serena Williams, OUT de la Wimbledon

După plecarea sa rapidă de pe teren în urma înfrângerii în faţa Mayei Joint (6-3, 6-7 [3], 6-3) şi a revenirii sale la simplu care s-a încheiat brusc în prima rundă de la Wimbledon, Serena Williams a păstrat, de asemenea, un profil discret faţă de presă.

Reclamă
Reclamă

Atât de discretă, încât a fost practic invizibilă. Americanca în vârstă de 44 de ani a indicat că nu a putut răspunde la întrebările presei internaţionale.

Totuşi, ea le-a împărtăşit organizatorilor impresiile sale: „A fost cu adevărat magnific să fiu din nou la Wimbledon. Atmosfera a fost incredibilă. A fost incredibil să păşesc din nou pe teren. M-am bucurat absolut şi mi-a fost dor de el. Am preţuit fiecare moment mai mult decât orice.”

Prin urmare, întrebările despre viitorul ei vor rămâne fără răspuns şi nimeni nu ştie dacă va fi văzută din nou înainte de US Open sau chiar dacă va fi prezentă la New York.

M1 la Piaţa Victoriei 2 este închisă: Staţia a fost inundată. Apa este de un metru pe linia metrouluiM1 la Piaţa Victoriei 2 este închisă: Staţia a fost inundată. Apa este de un metru pe linia metroului
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Lionel Messi e primul jucător care înscrie în 7 meciuri consecutive la Mondiale. Va marca şi cu Capul Verde?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Subiectele la matematică de la BAC 2026, publicate astăzi. Ce exerciţiu le-a dat bătăi de cap elevilor
Observator
Subiectele la matematică de la BAC 2026, publicate astăzi. Ce exerciţiu le-a dat bătăi de cap elevilor
Cât costă, de fapt, o ședință de tratament la celebra Marijana Kovacevic. Prețurile nu sunt chiar atât de mari
Fanatik.ro
Cât costă, de fapt, o ședință de tratament la celebra Marijana Kovacevic. Prețurile nu sunt chiar atât de mari
13:57

Dinamo, wildcard pentru grupele Champions League! Lovitură pentru alb-roşii
13:42

Lovitură financiară pentru Gigi Becali! Ce sumă şi-a asigurat, în afară de cele 3 milioane € pentru Darius Olaru
13:27

Programul Marelui Premiu al Marii Britanii. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY (17:00)
13:03

Cel puțin doi morți în Mexic, după sărbătoarea calificării în optimile Mondialului. Momente dramatice pe străzi
12:51

Belgia – Senegal, 23:00, LIVE VIDEO (Antena 1 şi AntenaPLAY). Doku şi De Bruyne, duel de senzaţie cu Mane şi Jackson
12:38

Cine va fi căpitanul Rapidului, în noul sezon. Decizia luată de Daniel Pancu
Vezi toate știrile
1 Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială 2 FCSB a anunţat despărţirea OFICIALĂ de încă un jucător: “Astăzi se încheie în mod oficial aventura în roș-albastru” 3 Surpriză! Marius Marin semnează, dar nu cu Sevilla! Echipa la care va evolua mijlocaşul naţionalei 4 “Ofertă scandaloasă!” Florentino Perez sparge banca pentru starul de la Cupa Mondială! Real Madrid, gata să doboare recordul 5 VIDEOFranța – Suedia 3-0! Kylian Mbappe a făcut spectacol! „Les Bleus”, în optimile Campionatului Mondial 6 Harry Kane, lovitură uriaşă şi contract de 90 de milioane de euro. Atacantul Angliei e gata să semneze
Citește și
Cele mai citite
Cum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelorCum arată 16-imile Campionatului Mondial 2026! Iran, marea pierzătoare din faza grupelor
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament!
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB