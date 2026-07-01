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Serena Williams, eliminată de la Wimbledon în turul 1. Revenirea americancei de la Londra, stricată

Andrei Nicolae Publicat: 1 iulie 2026, 1:36

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Serena Williams, eliminată de la Wimbledon în turul 1. Revenirea americancei de la Londra, stricată

Serena Williams, în timpul unui meci / Profimedia

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Serena Williams, deţinătoare a 23 de titluri de Grand Slam, a pierdut în trei seturi primul meci jucat la simplu de la revenirea în circuit după o pauză de patru ani.

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Legendara jucătoare a fost învinsă, scor 3-6, 7-6 (6), 3-6, de sportiva australiană Maya Joint, în primul tur la Wimbledon.

Williams, OUT din proba de simplu de la Wimbledon. Urmează meciul la dublu alături de Venus

La aproape patru ani de la ultimul său meci de simplu din circuit, la US Open din 2022, Serena Williams şi-a făcut mult aşteptata revenire marţi pe terenul central de la Wimbledon. Întâmpinată cu ovaţii la intrarea pe teren, urmărită de fiicele sale, Olympia şi Adira, în tribune, americanca în vârstă de 44 de ani a recuperat cu prisosinţă terenul pierdut.

După ce a revenit după un set şi un break, apoi a salvat o minge de meci, a avut un avantaj de break în setul decisiv. Legenda s-a luptat cu armele sale actuale împotriva unei jucătoare cu 24 de ani mai tânără decât ea. Nu şi-a pierdut deloc spiritul de luptă sau puterea atunci când stă în picioare.

Jucătoarea de 20 de ani, care nu mai câştigase niciun meci în circuitul principal din ianuarie, a trebuit să se confrunte cu lipsa de încredere şi cu aura adversarei sale, dar a reuşit în cele din urmă să se impună.

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Pentru Serena Williams, urmează meciul din primul tur din proba de dublu de la Wimbledon, unde face pereche alături de sora sa, Venus. Cele două vor da piept cu perechea formată din Solana Sierra / Camila Osorio.

Sursa: News.ro

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