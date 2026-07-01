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Mirra Andreeva, OUT de la Wimbledon. Eşec dur pentru campioana de la Roland Garros

Dan Roșu Publicat: 1 iulie 2026, 23:20

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Mirra Andreeva, OUT de la Wimbledon. Eşec dur pentru campioana de la Roland Garros

Mirra Andreeva, la Wimbledon - Getty Images

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Mirra Andreeva a coborât cu picioarele pe pământ. La mai puţin de o lună după triumful de la Roland-Garros, rusoaica a fost eliminată încă din turul al doilea de la Wimbledon, miercuri.

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Confruntându-se cu Barbora Krejcikova, campioană la All England în 2024, numărul 5 mondial a cedat după o luptă aprigă de aproape trei ore pe Centre Court (6-4, 5-7, 4-6).

Mirra Andreeva, OUT de la Wimbledon

Fără experienţă pe iarbă în acest sezon, cu excepţia unei înfrângeri în primul tur la Bad Homburg (Germania), tânăra rusoaică de 19 ani a fost din nou copleşită de demonii ei miercuri, ea care ajunsese în sferturile de finală anul trecut la Wimbledon. Această eliminare prematură este cea mai rapidă dintr-un turneu de Grand Slam de la US Open 2024 încoace, notează Le Figaro.

„Ce meci! Ce meci! Cred că este a cincea oară când joc împotriva Mirrei, este întotdeauna o luptă acerbă. Este o jucătoare atât de tânără şi de unică”, a spus Krejcikova după acest duel de 2 ore şi 47 de minute, care s-a încheiat în cele din urmă pe serviciul jucătoarei din Siberia.

În runda următoare, sportiva cehă o va întâlni pe conaţionala sa Nikola Bartunkova, în vârstă de 20 de ani şi ocupanta locului 48 în clasamentul mondial.

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