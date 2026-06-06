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Maja Chwalinska – Mirra Andreeva LIVE TEXT (16:00), în finala de la Roland Garros. Duel istoric la Paris

Viviana Moraru Publicat: 6 iunie 2026, 13:49

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Maja Chwalinska – Mirra Andreeva LIVE TEXT (16:00), în finala de la Roland Garros. Duel istoric la Paris

Maja Chwalinska - Mirra Andreeva/ Profimedia

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Maja Chwalinska – Mirra Andreeva e finala Roland Garros din acest an. Duelul va începe de la ora 16:00 şi va fi în format live text, pe as.ro.

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Maja Chwalinska, ocupanta locului 114 WTA, s-a calificat în marea finală a Grand Slam-ului de la Paris venind din calificări. Poloneza a devenit prima jucătoare care reuşeşte asta în istoria Roland Garros-ului.

Maja Chwalinska – Mirra Andreeva LIVE TEXT (16:00), în finala de la Roland Garros

Maja Chwalinska a trecut de Rame, Monnet şi Lamens, în calificările de la Roland Garros. Pe tabloul principal, poloneza le-a învins pe Zheng, Mertens, Sakkari, Parry, Kalinskaya şi Shnaider.

Chwalinska a ajuns la Paris cu cel mai bun clasament al carierei, locul 113 mondial, şi se află acum la un pas de a intra pentru prima dată în Top 20. Mai important însă, sâmbătă o va înfrunta pe Mirra Andreeva, care a ajuns şi ea pentru prima dată în finală, pentru şansa de a câştiga primul său – şi cel mai improbabil – titlu de Grand Slam.

De cealaltă parte, Mirra Andreeva, ocupanta locului 8 WTA, vrea să oprească parcursul de vis al Majei Chwalinska. Rusoaica de 19 ani luptă pentru primul ei titlu de Grand Slam.

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Andreeva a învins-o pe Sorana Cîrstea în sferturile turneului de la Paris, scor 6-0, 6-3. În semifinale, rusoaica a trecut de Marta Kostyuk, scor 6-1, 6-3. La această ediţie de Roland Garros, Andreeva a pierdut un singur set, în meciul cu Marina Bassols, din turul al doilea.

Este cea mai tânără jucătoare care a ajuns în finala unui turneu de Grand Slam de la parcursul lui Gauff la Paris, acum patru ani, şi va încerca să devină prima campioană foarte tânără de Grand Slam după Gauff, la US Open 2023, împotriva Majei Chwalinska.

Va fi prima confruntare dintre Chwalinska şi Andreeva la nivelul WTA Tour, o întâlnire care le va aduce faţă în faţă pe două dintre cele mai versatile jucătoare din circuit.

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