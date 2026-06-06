Maja Chwalinska – Mirra Andreeva LIVE TEXT (16:00), în finala de la Roland Garros. Duel istoric la Paris

Maja Chwalinska – Mirra Andreeva e finala Roland Garros din acest an. Duelul va începe de la ora 16:00 şi va fi în format live text, pe as.ro.

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Maja Chwalinska, ocupanta locului 114 WTA, s-a calificat în marea finală a Grand Slam-ului de la Paris venind din calificări. Poloneza a devenit prima jucătoare care reuşeşte asta în istoria Roland Garros-ului.

Maja Chwalinska – Mirra Andreeva LIVE TEXT (16:00), în finala de la Roland Garros

Maja Chwalinska a trecut de Rame, Monnet şi Lamens, în calificările de la Roland Garros. Pe tabloul principal, poloneza le-a învins pe Zheng, Mertens, Sakkari, Parry, Kalinskaya şi Shnaider.

Chwalinska a ajuns la Paris cu cel mai bun clasament al carierei, locul 113 mondial, şi se află acum la un pas de a intra pentru prima dată în Top 20. Mai important însă, sâmbătă o va înfrunta pe Mirra Andreeva, care a ajuns şi ea pentru prima dată în finală, pentru şansa de a câştiga primul său – şi cel mai improbabil – titlu de Grand Slam.

De cealaltă parte, Mirra Andreeva, ocupanta locului 8 WTA, vrea să oprească parcursul de vis al Majei Chwalinska. Rusoaica de 19 ani luptă pentru primul ei titlu de Grand Slam.