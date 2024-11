Tudor Tudorachi are 17 ani și face senzație pe circuitele de anduranță! E la echipa BMW și îl are ca idol pe Hamilton, de la Mercedes - Antena Sport

Tudor Tudorachi, un puşti din Iaşi, face senzatie pe circuitele de anduranţă din România si Germania. Băiatul din echipa BMW a fost premiat la gala automobilismului românesc şi îL are ca idol pe Lewis Hamilton, pilotul de Formula 1 de la Mercedes.

Favoritul lui din Formula 1, Hamilton, va goni în cursa de Formula 1 de la Doha, care e în direct pe Antena Stars și AntenaPLAY duminică, de la ora 18:00.

Tudor Tudorachi face senzație pe circuitele de anduranță din România și Germania la doar 17 ani

La 17 ani, Tudor concureaza cu succes in campionatele de anduranta din Romania si Germania, unde a iesit campion.

„De mic am fost pasionat de mașini, doar că.. ca orice copil, nu am voie să conduc pe străzile publice, așa că am ales acest sport.

(n.r. Ce ai lua de la Hamilton, dacă ai putea?) Puțin din personalitatea lui. Este calm”, a spus Tudor.