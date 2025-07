Gigi Becali a intrat în direct şi a pus la zid un jucător după FCSB - Hermannstadt: "Să vezi cum stă pe bancă" - Antena Sport

Gigi Becali l-a criticat pe David Miculescu şi l-a lăudat pe Alexandru Stoian, după FCSB – FC Hermannstadt, scor 1-1. Campioana României a obţinut un singur punct în primul meci al noului sezon din Liga 1.

În Ghencea, sibienii au condus cu 1-0 până în prelungiri şi au fost foarte aproape de victorie, dar Alexandru Stoian a fost cel care a marcat golul egalizator, din centrarea lui Radunovic.

Gigi Becali l-a pus la zid pe David Miculescu: “Să vezi cum stă pe bancă”. Alexandru Stoian, lăudat

La finalul meciului, Gigi Becali a avut numai cuvinte de laudă pentru Alexandru Stoian şi a anunţat că nu ştia cât de bun este tânărul de 17 ani al FCSB-ului.

Mai mult, el i-a avertizat şi pe David Miculescu şi Dennis Politic, pe care i-a anunţat că vor avea parte de concurenţă serioasă cu Stoian. În plus, Becali a anunţat că Stoian îi va lua locul lui David Miculescu în primul 11:

“Nu zic că sunt mulțumit, dar nu sunt supărat, nu am nicio problemă. Stai să vedem, eu nu am știu că Stoian ăsta e așa de bun. Eu de unde să știu? Acum am văzut! Acum, David Miculescu și Dennis Politic o să aibă concurență, pe ăsta, pe Stoian! Unul o să iasă, ca să joace ăsta atacant!