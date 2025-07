Gigi Becali vrea să dea marea lovitură la FCSB cu Alexandru Stoian: "Are 30 de milioane clauză" - Antena Sport

“E visul oricărui copil” Alexandru Stoian, entuziasmat după ce a marcat pentru FCSB: “Sper să o țin tot așa”

Alexandru Stoian a fost extrem de încântat de reușita sa și speră să o țină tot așa. Tânărul de numai 17 ani a impresionat prin modestie la finalul jocului și a spus că a fost “omul potrivit la momentul potrivit”. De asemenea, el visează să ajungă în UEFA Champions League alături de FCSB:

“Sunt fericit că am reușit să marchez, să-mi ajut echipa, că am intrat de pe bancă cu un plus, sper să o țin tot așa în continuare. Sunt deciziile antrenorilor (n.r. – dacă va fi titular) vom vedea pe viitor, eu mă antrenez cât mai bine ca să intru să joc din prima.

Momentan suntem la început, e greu după pregătire, meciurile sunt dificile, noi sperăm ca la final să ridicăm din nou cupa. Sper să joc și acolo (n.r. în UCL), visul oricărui copil e să joace în Champions League.