AntenaSport Update! Cele mai tari ştiri ale zilei de 29 noiembrie - Antena Sport

AntenaSport Update îţi aduce cele mai tari ştiri ale zilei, de pe site-ul as.ro.

AntenaSport Update! Cele mai tari ştiri ale zilei de 29 noiembrie

1. Revoluţie la FCSB Gigi Becali a anunţat că 4 jucători pot pleca de la FCSB, în iarnă. Chiricheş, Vlad, Panţîru şi Baeten sunt pe lista neagră a finanţatorului. 2. Halep, mesaj manifest Simona Halep a avut un mesaj tăios după ce a aflat că Iga Swiatek a primit doar o lună de suspendare. "ITIA a vrut să-mi distrugă cariera", au fost cuvintele folosite de româncă. 3. Se vede primăvara FCSB are şanse uriaşe de a ajunge măcar în play-off-ul pentru optimile Europa League. Toate calculele sunt pe as.ro. 4. Imagini epice cu Lucescu Răzvan Lucescu a fost surprins de televiziunea din Grecia în timp ce îşi certa un om din staff. "Sunt imagini epice", s-au amuzat grecii pe seama românului. 5. Cine va fi "The Best" Nominalizaţii la premiile The Best din 2024 au fost anunţaţi de FIFA. Rodri, Vinicius, Messi, Mbappe sau Bellingham sunt pe listă.