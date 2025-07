Mirel Rădoi nu se mai satură de transferuri la Universitatea Craiova. Antrenorul cere al 11-lea jucător - Antena Sport

În plus, fostul selecționer și-a exprimat nemulțumirea cu privire la momentul în care au ajuns o parte din noile sale transferuri. El a transmis că și-ar fi dorit să aibă mai mult timp să pregătească noii jucători, astfel încât să îi integreze în ritmul echipei.

Înainte de partida care va avea loc la Arad, antrenorul de 44 de ani a vorbit pe scurt despre transferurile făcute de Mihai Rotaru și a ținut să precizeze că a dorit să aibă câte doi jucători importanți pe fiecare post. Astfel, Rădoi a ajuns la concluzia că echipa mai are nevoie de un atacant, după ce în această vară l-a adus deja pe Assad Al-Hamlawi de la Slask Wroclaw.

Universitatea Craiova a oficializat în această perioadă de mercato nu mai puțin de 10 transferuri, fiind una dintre cele mai active din Liga 1. Deși startul de sezon se apropie din ce în ce mai mult de olteni, Mirel Rădoi consideră că echipa mai are nevoie de cel puțin un jucător pentru a-și asigura dubluri pe fiecare poziție.

“Am urmărit în această perioadă să avem dubluri pe poziţii. În momentul de faţă consider că ne-ar mai trebui un atacant pentru a fi o competiţie mai mare în ofensivă.

În mare parte, jucătorii care au venit sunt opţiunile 1 şi 2 ale noastre, dar au fost şi transferuri care au căzut, însă în mare parte au venit jucătorii pe care i-am dorit. Într-adevăr, ne-am fi dorit să îi avem mai devreme la dispoziţie“, a spus antrenorul alb-albaștrilor, potrivit digisport.ro.

Mirel Rădoi își sfătuiește titularul să plece de la Universitatea Craiova

Antrenorul oltenilor a fost întrebat despre viitorul căpitanului echipei sale, care intră în al 12-lea sezon la echipă. Rădoi l-a sfătuit pe Bancu să se uite doar pe contractul care i se oferă, și nu pe campionatul în care ar evolua, dacă ar lua decizia de a pleca de la Universitatea Craiova.