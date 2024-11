"16 săptămâni de iad" Transformarea unui celebru milionar, după ce a dat faliment, iar fosta soţie l-a acuzat că a luat banii fiicei lor! - Antena Sport

Galerie (25) John Arne Riise / Instagram Fostul jucător al lui Liverpool, John Arne Riise, a slăbit enorm. Riise şi-a arătat transformarea pe contul lui de Instagram, publicând imagini „înainte şi după” cu el. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ John Arne Riise şi-a schimbat complet stilul de viaţă. În prezent antrenor liber de contract, norvegianul a avut în trecut mari probleme cu banii. A fost, la un moment dat, în faliment. John Arne Riise, schimbare radicală după ce a fost în faliment „Mică recapitulare a călătoriei mele de 16 săptămâni de iad până acum. Mai sunt 3 săptămâni🙋🏼‍♂️ Prima poză este unde sunt acum, apoi un mic set de fotografii pentru a vedea de unde am început și cum s-au schimbat obiceiurile mele zilnice, cum arăt și, cel mai important, cum mă simt ❤️Extrem de mândru și recunoscător ❤️ Abia aștept să-mi împărtășesc călătoria la televizor în 2025”, a scris John Arne Riise pe contul lui de Instagram. (IMAGINILE, ÎN GALERIA FOTO)

În 2007, la doar doi ani după ce cucerea Liga Campionilor cu Liverpool, John Arne Riise a fost declarat falimentar. Ulterior, fostul jucător al lui Liverpool a fost implicat în mai multe falimente, fie personale, fie ale companiilor pe care le deţinea sau le administra.

Potrivit The Sun, John Arne Riise are acum o avere cuprinsă între 5 milioane şi 20 de milioane de dolari. Cei mai mulţi bani ai săi provin din fotbal.

John Arne Riise s-a însurat pentru a treia oară în mai 2014, cu Louise Angelica Riise. În 2019 s-a născut cel de al patrulea copil al fostului fotbalist, din mariajul cu Louise Angelica.

John Arne Riise are 4 copii cu 3 femei. Din primul mariaj, cu modelul Guri Havnevik, are o fată, din al doilea mariaj, cu Maria Elvegard, are doi copii, o fată şi un băiat, iar din a treia căsătorie are un băiat, Colin.

Cea a de a doua soţie l-a acuzat că a scos ilegal bani din contul fiicei lor Cea de a doua soţie, Maria Elvegard, l-a acuzat în 2018 că a scos ilegal bani din contul fiicei lor, Emma. John Arne Riise a riscat închisoarea în acest caz, fiind acuzat de deturnare de fonduri, dar în cele din urmă a evitat închisoarea. John Arne Riise s-a retras din activitatea de jucător în 2017, dar în 2023, la 42 de ani, a revenit surprinzător pe teren, pentru echipa pe care o antrena la acea vreme, Avaldsnes. A jucat un singur meci pentru echipa norvegiană. În 2023 s-a despărţit de Avaldsnes şi ca manager.

