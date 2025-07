"Asta mi-am propus" Reacţia lui Alex Dobre după ce a fost omul meciului în FC Argeş - Rapid 0-2! - Antena Sport

Mă aşteptam să fie un meci dificil. Trebuie să şi suferim. Nu am luat gol, într-adevăr, am avut şi noroc.

Mi-am propus ca sezonul acesta să îmi ascult instinctul mult mai mult. Aşa am făcut. Mă bucur din suflet că am putut să îmi ajut echipa cu cele două goluri.

“ Sunt foarte fericit pentru munca pe care am depus-o cu toţii.

(n.r: Cum de ai reuşit să rămâi, în ciuda tuturor lucrurilor, pozitiv?) Încerc să las totul în voia lui Dumnezeu. Încerc să gândesc pozitiv chiar şi când lucrurile nu merg foarte bune. (n.r: Lucrezi cu un mental couch?) Da, lucrez săptămânal. Nu vreau să fiu judecat pentru goluri, pentru pase de gol, ci pentru munca pe care o depun şi cum mă dedic în teren.

Am tras tare la antrenamente, am avut două antrenamente pe o căldură de mureai. Mă bucur din suflet pentru ce am reuşit eu şi staff-ul (n.r: în primul meci).

(n.r: Cel mai important lucru cerut de Gâlcă) Să avem determinare, dorinţă şi spirit de învingător.