"Am rămas stupefiat" Ce a putut dezvălui celebrul milionar român cu afaceri în Africa, după ce s-a spus că ar fi sechestrat acolo! - Antena Sport

Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, a „rupt tăcerea” după ce au apărut în presă informaţii că ar fi sechestrat în Africa, acolo unde deţine o mină de aur.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Neluţu Varga a negat vehement că ar fi sechestrat în Africa pentru o datorie de câteva sute de mii de euro.

Neluţu Varga: „Dacă eram atât de dator nu stăteam o lună într-o ţară caldă, când la noi e frig”

Varga a susţinut că ar avea nu mai puţin de 4 business-uri în Africa. El a dezvăluit şi că acolo se pot face foarte mulţi bani.

Întrebat dacă ar fi vorba de o sumă de 4-5 milioane de dolari pe zi, Varga a răspuns că nu, dar a fost de acord că se pot câştiga sume mari de bani.

„Eu am patru companii aici, printre care şi două academii de fotbal. Eu mă ocup aici cu munca, nu am timp de poveşti istorice că cineva este sechestrat sau are datorii.