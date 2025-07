Mirel Rădoi, iritat de Mihai Rotaru: "Văd că acum face şi analize"! A tras o concluzie dură: "Nicio şansă" - Antena Sport

Antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi, s-a arătat deranjat că patronul echipei, Mihai Rotaru, a analizat meciul cu FK Sarajevo imediat după ce s-a încheiat partida.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rădoi le-a transmis un mesaj foarte dur şi jucătorilor săi: dacă se vor prezenta ca în primele 18 minute ale meciului de la Sarajevo, nu au nicio şansă la calificare în turul următor din Conference League!

Mirel Rădoi, reacţie uluitoare la adresa lui Mihai Rotaru: “Dânsul ştie mai bine, văd că acum face şi analize după meci”

“O primă repriză care le-a aparţinut lor. În primele 18 minute nu am fost pregătiţi mental, acolo s-a şi decis partida.

În repriza a doua am încercat să schimbăm ce n-a funcţionat în prima parte, am făcut ceva modificări, au apărut câteva situaţii, dar, din păcate, nu am putut întoarce rezultatul partidei.

(n.r: Surprins de cum a decurs jocul în prima repriză?) Ar trebui să îi întrebaţi pe ei (n.r: pe jucători). Eu nu aveam cum să fiu surprins din moment ce le-am dat toate informaţiile şi ne aşteptam la lucrul ăsta.