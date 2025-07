Dan Petrescu, optimist după Lugano - CFR Cluj. Ce a spus despre ratarea de la 11 metri - Antena Sport

Nu (n.r. nu este supărat pe Muhar după ratarea penalty-ului). Am ratat și eu și știu prin ce am trecut, nu am de ce să fiu supărat pe el. Eu sunt supărat pe el că s-a accidentat, atât.

Dacă avem toți jucătorii la dispoziție, e un 50-50, dar vedem ce va fi. În Europa e greu să mai zici cine e favorit. M-am uitat și la rezultatele din Europa League, din Conference League, sunt multe surprize“, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă.