Anunţul radical făcut de Leonard Doroftei, la 5 ani după ce a plecat din România: "Aveam nevoie de un şoc!" - Antena Sport

Anunţul radical făcut de Leonard Doroftei, la 5 ani după ce a plecat din România. Fostul campion mondial la box a spus că a trebuit să plece din ţară pentru că avea nevoie de un „şoc”. Leonard Doroftei a plecat cu toată familia în Canada, după ce a fost nevoită să îşi închidă barul din Ploieşti.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Leonard Doroftei a revenit pentru câteva zile şi în România şi a făcut un anunţ major. Ia în calcul să revină definitiv în ţară, alături de familie.

Anunţul radical făcut de Leonard Doroftei, la 5 ani după ce a plecat din România

„Aveam nevoie să mă trezesc, aveam nevoie de un șoc. Nu mi-au ajuns câți pumni am luat, mai trebuia un șoc. Am avut de ales între București și Canada și familia mea a ales Canada. Până la urmă a ieșit bine. Deocamdată suntem în prospect. Am venit să luăm o gură mare de aer din România„, a spus Leonard Doroftei pentru Antena 3 CNN.