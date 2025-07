Valentin Mihăilă, la un pas de plecarea Parma. Giovanni Becali a confirmat: „Contract pe patru ani” - Antena Sport

Din păcate, Mihăilă a fost accidentat în ultimele 3 luni și nu prea a jucat. Nici la națională nu a apucat să joace ceva, dar asta e. Mihăilă încă mai are de spus multe pentru că are doar 25 de ani. Toți am crezut, când l-am dus la Parma, că va spune multe. N-a prea spus și din cauza accidentărilor, dar acum urmează o a doua etapă din viața lui. Sper să ajungă unde credea el, eu și toți.

Să meargă în altă țară e dificil. Am vorbit cu echipe importante din Grecia, Austria, care m-au întrebat de el. Problema este că din calculele echipelor respective reiese că el n-a jucat mai mult de 49% din meciuri în 5 ani de zile. El nu trece de 50%, iar când le spui de salariul pe care îl vrea el, închid telefonul. Îți dau o conversație cu directorul sportiv de la Rapid Viena, care mă întreba de el. I-am spus cât câștiga și a zis: ‘Ne pare rău, degeaba mai vorbim. La noi, salariul maxim e de 450.000-500.000’. Și atunci a închis telefonul și ne-am spus la revedere.

Lecce e dispusă să-i plătească salariul lui Mihăilă de la Parma. Pe doi ani și încă doi ani, deci pe patru ani! Să nu uităm că Lecce e de 5 ani în Serie A. În fiecare an a scăpat și e în prima ligă. Dacă vor să-l ia, înseamnă că vor să mai rămână în A”, a declarat Giovanni Becali, conform digisport.ro.