"Sunt propriul meu duşman" Celebrul milionar a încercat să se sinucidă după ce şi-a pierdut întreaga avere! - Antena Sport

Lee Hendrie (48 de ani) câştiga mai bine de 30.000 de lire sterline pe săptămână în perioada în care evolua la Aston Villa. A adunat mai multe milioane de euro în cariera de fotbalist, dar a pierdut totul în perioada crizei imobiliare.

În 2010 Lee Hendrie avea un portofoliu imobiliar de 10 milioane de lire sterline. A ajuns să acumuleze datorii uriaşe. Fostul fotbalist a vorbit deschis despre problemele sale, inclusiv dependenţa de alcool şi faptul că a încercat în mai multe rânduri să îşi pună capăt zilelor!

Lee Hendrie a avut mai multe tentative de sinucidere după ce şi-a pierdut averea!

Viaţa lui Lee Hendrie a luat o întorsătură favorabilă în momentul în care a ajuns să se angajeze ca analist la SkySports.

„Sunt propriul meu dușman. Nu simt că merit laude. Dar sunt mândru că am devenit cineva diferit. Am ajuns să obțin un loc de muncă grozav lucrând pentru Sky Sports. Trebuie să le mulțumesc multor oameni care au riscat și și-au dat seama că nu sunt persoana care par a fi. În ciuda ştirilor negative despre mine, sunt doar o altă ființă umană. Mă străduiesc să fac bine această slujbă, dar am mereu teama că lucrurile ar putea merge din nou prost”, mărturisea Lee Hendrie, citat de theguardian.com.

Lee Hendrie a realizat, în perioada în care acumulase datorii imense, că va pierde casa în care stătea şi casa în care locuia mama lui.