Bănel Nicoliță și-a prezentat iubita și a făcut dezvăluiri intime despre viața de familie: "Vă spun sincer și nu mă ascund" - Antena Sport

Galerie (16) Bănel Nicoliță și-a prezentat iubita şi a făcut dezvăluiri intime. Ce a spus despre fiicele pe care le are din căsnicia cu Cristina Nicoliţă Bănel Nicoliţă, în timpul unui interviu / AntenaSport Fostul internaţional Bănel Nicoliță și-a prezentat iubita și a făcut dezvăluiri intime despre viaţa de după divorţ. La două zile după ce s-a afişat public lângă partenera lui, Bănel a anunţat că este şi un tată model. A rămas extrem de implicat în creşterea fiicelor pe care le are din mariajul cu Cristina Nicoliţă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ajuns la 39 de ani, fostul favorit al lui Gigi Becali de la FCSB şi-a găsit liniştea după ce a trecut prin clipe grele. Şi-a investit toată averea în fotbal, motiv pentru care Cristina a cerut divorţul, în 2020. Fetiţele au rămas în grija mamei. Bănel Nicoliță și-a prezentat iubita și a făcut dezvăluiri intime despre viața de familie Bănel plăteşte lună de lună pensia alimentară şi le-a îndrumat pe Amalia şi Natalia să facă sport. "Sincer vă spun și nu mă ascund, în fiecare dimineață le duc la școală. Pe cea mare o duc la școală că intră la 12, pe cea mică o iau de la școală și o duc la gimnastică, și cea mare face baschet. Mă bucur că au ales să facă sport, pentru că sportul înseamnă disciplină, educație, înseamnă educație pentru toată viața ta. Nu sunt strict, sunt un tată care comunică, întreb, încerc să ajut. Sunt alături de ele indiferent dacă greșesc că și eu am greșit la rândul meu. Las lucruri să se întâmple ca să pot să mă duc la un subiect, că dacă le-aș zice eu nu face aia, nu face aia, într-o zi tot o să facă. Așa că las să facă și văd ce se întâmplă, le explic pas cu pas și sunt sigur că fetele mele și copiii de la școala de fotbal au ce se învețe de la mine.

Eu cred că am fost disciplinat în tot ce am făcut, în tot ce am vorbit, nu mi-am ascuns niciodată durerea sau bucuria, așa că ei nu au decât să se bucure că sunt alături de ei„, a declarat Bănel Nicoliţă pentru spynews.ro.

Cât de frumoasă este noua iubită a lui Bănel Nicoliţă

Au apărut primele imagini cu Bănel Nicoliţă şi iubita sa pe care a ţinut-o „ascunsă” de ochii curioşilor. Tânăra este femeia care l-a ajutat să treacă peste divorţul dureros de Cristina. (VEZI IMAGINI RARE ÎN GALERIA FOTO CU IUBITA LUI BĂNEL NICOLIŢĂ)

Bănel Nicoliţă şi iubita sa sunt împreună de 4 ani. Până zilele trecute, Bănel Nicoliţă şi-a ţinut iubita departe de ochii curioşilor.

„Am o relație frumoasă, dar nu vreau să vorbesc acum despre asta. Iubita mea este alături de mine de când am început această școală. E aici cu mine. Am reușit să facem lucruri frumoase împreună. Suntem o echipă bună și atunci nu ai cum să nu reușești. Ea mi-a fost alături și la bine și la greu. La început cred că a fost la mai rău… Dar astea înseamnă un om care îți este alături cu adevărat„, a spus Bănel Nicoliţă pentru viva.ro. Tânăra cu care se iubeşte Bănel este pasionată de sport şi îl ajută la Şcoala de fotbal pe care şi-a deschis-o. Aproximativ un milion de euro a investit Bănel Nicoliţă în echipa din Făurei. După ce şi-a pierdut toţi banii, a decis să declare falimentul.

