Cât de frumoasă este noua iubită a lui Bănel Nicoliţă! Primele imagini cu femeia pe care a ţinut-o "ascunsă" timp de 4 ani - Antena Sport

Cât de frumoasă este noua iubită a lui Bănel Nicoliţă! Prima imagine publică cu tânăra care l-a ajutat pe Bănel Nicoliţă să treacă peste divorţul dureros de Cristina.

Au apărut primele imagini cu Bănel Nicoliţă şi iubita sa pe care a ţinut „ascunsă" de ochii curioşilor. Tânăra este femeia care l-a ajutat să treacă peste divorţul dureros de Cristina.

Bănel Nicoliţă şi iubita sa sunt împreună de 4 ani. Până zilele trecute, Bănel Nicoliţă şi-a ţinut iubita departe de ochii curioşilor.

„Am o relație frumoasă, dar nu vreau să vorbesc acum despre asta. Iubita mea este alături de mine de când am început această școală. E aici cu mine. Am reușit să facem lucruri frumoase împreună. Suntem o echipă bună și atunci nu ai cum să nu reușești. Ea mi-a fost alături și la bine și la greu. La început cred că a fost la mai rău… Dar astea înseamnă un om care îți este alături cu adevărat„, a spus Bănel Nicoliţă pentru viva.ro.

Cum a pierdut Bănel Nicoliţă o sumă uriaşă de bani în doar câţiva ani

Bănel Nicoliţă a făcut nuntă mare în Brăila, în 2014, dar căsnicia lui a rezistat numai şase ani. Cristina Nicoliţă i-a pus o singură condiţie pentru a nu înainta actele de divorţ, dar tatăl copiilor ei nici nu a vrut să audă. A refuzat să renunţe să mai bage bani la echipa de fotbal din oraşul natal, Făurei.