Cât de frumoasă este fiica lui Ion Crăciunescu. Imagine rară cu Alina - Antena Sport

„Am fost arbitru de handbal. Nici nu cred că se putea altfel, deoarece la noi în familie arbitrajul este o tradiţie. Am «fluierat» foarte multe meciuri. Handbalul e un sport pe care-l ador. Plecând din ţară, la studii, nu am mai putut continua să arbitrez”, ne-a declarat Alina. Ion Crăciunescu mai are un băiat, Teodor, care este arbitru de fotbal”, spunea Alina Crăciunescu, în trecut, pentru libertatea.ro.

Ion Crăciunescu, dezvăluiri fabuloase despre modul în care era păcălit de Giovanni Becali

Arbitrul finalei UEFA Champions League dintre Ajax şi AC Milan, din 1995, a povestit că obişnuia să îl aibă adversar, atunci când practica „sportul minţii”, pe Giovanni Becali. Deseori era păcălit de agentul de jucători.

„Eu m-am simţit foarte bine cât am lucrat la el. Când trecea prin faţa biroului îmi spunea: ‘Hai, mă, pune-le (n.r. piesele)’. Se ducea el, citea puţin ziarele cât timp eu aranjam piesele de şah şi apoi începeam să jucăm.

La un moment dat suna telefonul. ‘Alo! Nu răspundea nimeni’. Şi îmi luam ochii de la tablă. Şi câteodată mă întorceam şi vedeam tura lui din nou pe tablă. Îi spuneam: ‘Măi Giovanni, eşti nebun? Păi ţi-am luat tura asta’. El îmi spunea că nu e adevărat„, a dezvăluit Ion Crăciunescu la AS.ro LIVE.

Celebrul impresar avea aliat şi un jucător din Generaţia de Aur. Acesta îl făcea pe Ion Crăciunescu să răbufnească.

„Se întâmpla să mai fie şi câte un fotbalist de ăsta mare, de naţională… mare de tot. Aveam încredere în el şi mie mi se umflau ochii în cap. Spuneam: ‘Giovanni, cum poţi să faci aşa ceva?’. El răspundea: ‘Du-te de aici, asta a fost ieri. Stai să-l întreb pe ăsta’. Şi îl întreba pe ăla din Generaţia de Aur, nu vreau să-i dau numele. Ăla spunea: ‘E ca tine, Giovanni’. Când auzeam, nu îmi venea să cred. Nu mai aveam replică, nu mai aveam nimic. Într-un final îmi zice Giovanni: ‘Băi, fraierule, când o să înveţi şi tu smecheria? E fratele meu. Eu dacă spun că laptele e negru, el spune tot că e negru!’„, a spus fostul arbitru.

