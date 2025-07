"Mi-a spus să joc fotbal, i-am zis «păi ce, joc handbal?»". Alexandru Musi, revoltat după Oțelul - Dinamo - Antena Sport

Dinamo a suferit prima înfrângere din noul sezon de Liga 1, scor 1-2 contra celor de la Oțelul Galați. “Câinii roșii” au doar două puncte după primele trei etape, iar situația de la echipa lui Zeljko Kopic nu pare deloc una plăcută.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meciul din Moldova, Alexandru Musi a fost unul dintre jucătorii alb-roșilor care a acordat declarații.

Alexandru Musi a explicat faza suspectă de penalty din prima repriză

Jucătorul de bandă dreaptă și-a asumat greșeala de la al doilea gol înscris de gălățeni prin Kazu, după care a vorbit și despre faza suspectă de penalty la care Szabolcs Kovacs nu a acordat nimic. Musi a declarat că a fost faultat în careu și că centralul nu l-a băgat în seamă după acea fază. În plus, fotbalistul de 21 de ani este de părere că echipa sa a jucat mai bine, însă ghinionul a privat-o pe Dinamo de un rezultat pozitiv în fața Oțelului.

“Un meci greu, cu o echipă care a jucat mai mult pe luptă. Eu zic că am făcut un joc bun. Îmi asum greșeala, eu am greșit la al doilea gol, asta este, se întâmplă la fotbal. A fost o fază în care am pierdut și eu mingea, am ținut prea mult de minge. Din păcate, colegii nu au putut să îl oprească și a înscris.

(n.r. Întrebat de posibilul penalty) Păi să cad din poziția aia? A fost penalty clar, nu vreau să comentez, îmi prinde glezna jos, unde să mai plec. Mi-a zis să joc fotbal (n.r. Szabolcs Kovacs) i-am zis «păi ce, joc handbal?». Nu vreau să comentez arbitrajul.