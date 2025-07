Cristi Tănase, implicat într-un nou scandal de proporţii! Reacţia lui după ce a fost filmat beat şi dezbrăcat - Antena Sport

Cristi Tănase este implicat într-un nou scandal uriaş. Fostul jucător al FCSB-ului ar fi fost implicat într-un conflict într-o pizzerie.

“Dodel” a reacţionat, recunoscând că a consumat băuturi alcoolice. Imagini cu el dezbrăcat şi înjurând au fost publicate de Gazeta Sporturilor.

Un nou scandal uriaş în care a fost implicat Cristi Tănase!

„Am văzut știrea… Eu am fost la o pizzerie la niște prieteni de-ai mei. Într-adevăr, am băut acolo și după aceea m-am dus acasă. Poate țipam și i-am deranjat pe ei, pe vecini. Dar nu s-a certat nimeni, nu s-a spart nicio sticlă.

Cei de acolo erau prietenii mei, chiar n-a fost niciun fel de ceartă. Nici măcar ceartă, ce scandal? Da, eram băut, într-adevăr, poate vorbeam mai tare sau mai știu eu ce făceam… Dar nicidecum să fie o ceartă sau să fie sticle sparte. N-a fost nimic, chiar m-am mirat când am citit.

Mai bea omul, dar ce? Am intrat peste ei în casă?”, a declarat Cristi Tănase pentru sursa citată.