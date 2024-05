Cât de frumoasă şi ce studii are unica fiică a lui Sabin Ilie. Melissa întoarce toate privirile - Antena Sport

Sabin Ilie a făcut dezvăluiri incredibile dintr-un moment greu al vieţii. Fostul jucător de la Steaua a spus că a pierdut la poker, în doar două luni şi jumătate, 600.000 de euro.

Sabin Ilie a fost dependent de poker

Sabin Ilie spune că acest lucru s-a întâmplat imediat după ce a divorţat. A reuşit până la urmă să îşi revină şi să pună stop la jocurile de noroc.

Reclamă

”Lumea spunea că joc la păcănele, la cazinou. Nu știu câtă lume m-a văzut pe mine la păcănele. Eu jucam poker. Am avut o perioadă, după ce am divorțat, în care am pierdut salariul pe un an în China.

E vorba despre 600.000 de dolari. I-am pierdut în două luni și jumătate. Nu am nicio scuză. Am greșit… Eram copil. După aceea am zis stop. Nu am mai intrat niciodată într-un cazinou”, a dezvăluit Sabin Ilie la fanatik.ro.

Sabin Ilie, dezvăluiri incredibile din cariera sa

Sabin Ilie a făcut dezvăluiri incredibile din cariera sa. Sabin Ilie a vorbit despre perioada în care a jucat în China. Sabin Ilie a fost tratat regeşte în perioada în care a jucat la chinezi.

Reclamă 4 / 0/3

Sabin Ilie a jucat la 3 echipe din China în cariera sa: Chanchun Yatai, Jiangsu FC și Quindao Hailifeng. Fostul atacant de la Steaua şi-a adus aminte de acele momente şi a dezvăluit că era tratat regeşte de chinez. Sabin Ilie şi-a amintit şi de o petrecere cu ocazia zilei sale de naştere. „Pe noi, străinii, ne tratau extraordinar. Am primit ghete personalizate, trofee. La fiecare etapă, se dădea trofeul de cel mai bun jucător al meciului. Câte o minge frumoasă, aveam vreo 20. Am gustat niște șarpe, dar era ca peștele. Noi, ca fotbaliști, puteam să ne facem ziua de naștere gratuit. De ziua mea mi-au pus coroană de rege. Am rămas șocat. La un restaurant am făcut petrecerea, a chemat toată echipa și suporteri. Erau vreo 250 de invitați. M-a pus în capul mesei și vedeam de acolo 250 de invitați”, a povestit Sabin Ilie la fanatik.ro.

Este Răzvan Lucescu cel mai bun antrenor român al momentului? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...