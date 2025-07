Pedeapsa pe care o riscă Luis Enrique după ce i-a băgat mâna în gât unui adversar, la finalul meciului Chelsea - PSG 3-0 - Antena Sport

Luis Enrique a fost un car de nervi şi a sărit la gâtul unui adversar, imediat după fluierul final al partidei disputate la New Jersey.

Luis Enrique a intervenit într-un conflict verbal între portarul său, Gianluigi Donnarumma, şi Joao Pedro. Antrenorul lui PSG a sărit la gâtul atacantului de la Chelsea, fiind cu greu calmat de ceilalţi membri ai staff-ului său.

“La finalul meciului a existat o situaţie care cred că era de evitat. Voiam să separ jucătorii. După meci au fost îmbrânceli, voiam doar să previn. L-am văzut şi pe Maresca împingând…Nu am nicio problemă să vorbesc despre ce simt. A fost o situaţie care putea fi evitată de toată lumea. Am mers să o împiedic să meargă mai departe, nu este cel mai bun lucru, dar nu am nimic de adăugat.

Am văzut că şi Maresca a fost împins, intenţia noastră a fost clar să separăm jucătorii, o situaţie pe care ar trebui să o evităm cu toţii. Intenţia mea a fost asta, pentru e preveni escaladarea situaţiei şi ceea ce s-a întâmplat s-a întâmplat”, a declarat Luis Enrique, conform marca.com.