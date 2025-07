Neluțu Varga i-a dat replica lui Gigi Becali! Ce oferte uriașe a refuzat CFR Cluj pentru Louis Munteanu: "Să stea liniștit" - Antena Sport

Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a venit cu replica pentru Gigi Becali, patronul celor de la FCSB. După ce sâmbătă seară, Becali a pus la îndoială suma de transfer pe care se poate transfera Louis Munteanu vara aceasta, numind-o minciună gogonată, patronul roș-albaștrilor a primit replica din partea lui Neluțu Varga.

Patronul celor de la CFR Cluj nu vrea să intre în polemică cu Gigi Becali și l-a sfătuit pe acesta să se intereseze, pentru a afla că nu a mințit cu nimic atunci când a vorbit despre transferul lui Louis Munteanu.

Neluțu Varga, mesaj pentru Gigi Becali: “Să stea toată lumea liniștită că Neluțu Varga își face treaba”

Mai mult, Neluțu Varga a dezvăluit că a refuzat și două oferte pentru Louis Munteanu. Una în valoare de 7,5 milioane de euro de la Dinamo Zagreb și una de 10 milioane de euro de la Sevilla:

“Nu doresc să intru într-o polemică acum cu domnul Gigi Becali, cu atât mai mult cu cât nu e treaba dânsului ce facem noi la CFR Cluj sau unde se transferă Louis Munteanu. Cred că este vorba despre o chestiune de respect între patroni. Știți stilul meu, eu tac și fac… Vreau doar atât să îi transmit public domnului Becali, și nu neapărat domniei sale, ci ca să se știe adevărul…

Am avut săptămânile trecute ofertă de 7,5 milioane de euro de la Dinamo Zagreb pe care am refuzat-o fără să ne mai gândim foarte mult. Și am avut ofertă de 10 milioane de euro de la Sevilla, care la un moment dat ne-a spus că ar putea să ne dea mai mulți bani dacă reușește să vândă doi jucători. La fel, am refuzat și oferta de la Sevilla. Sunt două oferte negru pe alb, domnul Becali are relațiile dânsului și se poate interesa să vadă că este adevărat.